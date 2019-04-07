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مصر.. مقتل ضابط وسائق في هجوم على دورية أمنية

الاعتداء أسفر عن جرح شرطيين اثنين

قتل ضابط شرطة مصري وسائق اليوم (الأحد) في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وقضائية لـ"فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن نقيباً وسائق حافلة صغيرة كانت تقله مع شرطيين آخرين قتلا في الهجوم على الحافلة التي كانت تقوم بدورية عادية، في منطقة النزهة الجديدة بضاحية مصر الجديدة.

ولم توضح المصادر تفاصيل أو دوافع الهجوم، الذي أسفر كذلك عن إصابة شرطيين اثنين كانا يستقلان نفس الحافلة الصغيرة.

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مصر.. مقتل ضابط وسائق في هجوم على دورية أمنية
سبق

قتل ضابط شرطة مصري وسائق اليوم (الأحد) في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وقضائية لـ"فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن نقيباً وسائق حافلة صغيرة كانت تقله مع شرطيين آخرين قتلا في الهجوم على الحافلة التي كانت تقوم بدورية عادية، في منطقة النزهة الجديدة بضاحية مصر الجديدة.

ولم توضح المصادر تفاصيل أو دوافع الهجوم، الذي أسفر كذلك عن إصابة شرطيين اثنين كانا يستقلان نفس الحافلة الصغيرة.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
07:35 PM

مصر.. مقتل ضابط وسائق في هجوم على دورية أمنية

الاعتداء أسفر عن جرح شرطيين اثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ضابط شرطة مصري وسائق اليوم (الأحد) في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وقضائية لـ"فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن نقيباً وسائق حافلة صغيرة كانت تقله مع شرطيين آخرين قتلا في الهجوم على الحافلة التي كانت تقوم بدورية عادية، في منطقة النزهة الجديدة بضاحية مصر الجديدة.

ولم توضح المصادر تفاصيل أو دوافع الهجوم، الذي أسفر كذلك عن إصابة شرطيين اثنين كانا يستقلان نفس الحافلة الصغيرة.

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