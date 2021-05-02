"الهلال" يتعاقد مع البرتغالي "مورايس" حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال قد وقع مع المدرب البرتغالي جوزيه مورايس ليقود الدفة الفنية للهلال لنهاية الموسم.

وبحسب تلك التقارير فإن المدرب الجديد الذي سيحل بديلاً عن البرازيلي روجيرو ميكالي سيصل للرياض على متن طائرة خاصة .

وسبق للمدرب أن تولى تدريب فريق الشباب في وقت سابق كما عمل مساعدًا للبرتغالي جوزيه مورينيو في تشيلسي والإنتر وريال مدريد.

كما تولى المدرب تدريب تشونبوك الكوري وآيك اثينا اليوناني وبارنسلي الإنجليزي وانطلابا سبور التركي.