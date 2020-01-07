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تطبيق السفر والسياحة الأسرع نموًّا بالمملكة في ٢٠١٩.. والحصرية لـ"سبق"

سجل قصة نجاح جديدة ونموذجًا آخر يقدمه الشباب السعودي

انتشرت جملة "المطار يقول بك هه"، في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة إعلانية أطلقها تطبيق المطار، ولاقت صدى إيجابيًّا لدى العملاء؛ لما تحتويه من تعبير عميق لخدمة العملاء وبلهجة سعودية.

وحقق تطبيق المطار تفوقًا ملحوظًا منذ انطلاقته، وسجل قصة نجاح جديدة ونموذجًا آخرَ يقدمه الشباب السعودي للوطن والعالم العربي، بعد سنة أولى مليئة بالنجاح المبهر والملفت للنظر أثبتته ردود أفعال شركاء ومستخدمي تطبيق المطار لحجز الفنادق والطيران.

وكان لـ"سبق" الخبر الحصري مباشرة من إدارة تطبيق المطار؛ حيث توجه القائمون على الشركة بالشكر لكل من ساهم في تحقيق نجاح هذه الانطلاقة من مستخدمي التطبيق على ثقتهم ودعمهم، ولكادر الشركة على تفانيهم، وللمنافسين الذين كانوا حافزًا لهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وتطبيق المطار ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة عمل سنتين متواصلتين خلف الكواليس قبل الظهور الرسمي في مارس ٢٠١٩، وعن هذا يقول فيصل الراجحي نائب المدير التنفيذي في الشركة: "بدأنا في وضع الخطط منذ عام ٢٠١٧، واستمرينا في تطويرها وعملنا بشكل متواصل لأيام وشهور من أجل الوصول إلى منتج يتناسب مع التحديات السوقية، وكان هدفنا الأساسي منذ البداية أن يكون العميل هو الأولوية في كل ما نفكر فيه".

وأضاف الراجحي: "إن وصولنا إلى أكثر من مليون تحميل على متجرَي أبل وجوجل بلاي، ليسا صدفة، بل هو استثمار حقيقي من وقت ومجهود كبيرين، وما كنا لنتخطى حاجز الـ١٠٠ ألف عميل مختلف إلا بفضل الله أولاً، ثم عبر وضعنا للعميل في سلم اهتماماتنا، وهو ما انعكس على تقبل العملاء لنا عبر آلاف الحجوزات في الفنادق والطيران".

وختم بقوله: كل هذه الأرقام وغيرها تؤكد أحقّية تطبيق المطار في التربع على عرش الصدارة في التطبيقات الأسرع نموًّا في مجال السياحة والسفر داخل المملكة لعام ٢٠١٩، ويبقى شعارهم لعملائهم منذ انطلاقتهم هو: "اعتبر التطبيق تطبيقك والمطار مطارك".

المطار يقول بك هه تطبيق المطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق السفر والسياحة الأسرع نموًّا بالمملكة في ٢٠١٩.. والحصرية لـ"سبق"
سبق

انتشرت جملة "المطار يقول بك هه"، في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة إعلانية أطلقها تطبيق المطار، ولاقت صدى إيجابيًّا لدى العملاء؛ لما تحتويه من تعبير عميق لخدمة العملاء وبلهجة سعودية.

وحقق تطبيق المطار تفوقًا ملحوظًا منذ انطلاقته، وسجل قصة نجاح جديدة ونموذجًا آخرَ يقدمه الشباب السعودي للوطن والعالم العربي، بعد سنة أولى مليئة بالنجاح المبهر والملفت للنظر أثبتته ردود أفعال شركاء ومستخدمي تطبيق المطار لحجز الفنادق والطيران.

وكان لـ"سبق" الخبر الحصري مباشرة من إدارة تطبيق المطار؛ حيث توجه القائمون على الشركة بالشكر لكل من ساهم في تحقيق نجاح هذه الانطلاقة من مستخدمي التطبيق على ثقتهم ودعمهم، ولكادر الشركة على تفانيهم، وللمنافسين الذين كانوا حافزًا لهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وتطبيق المطار ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة عمل سنتين متواصلتين خلف الكواليس قبل الظهور الرسمي في مارس ٢٠١٩، وعن هذا يقول فيصل الراجحي نائب المدير التنفيذي في الشركة: "بدأنا في وضع الخطط منذ عام ٢٠١٧، واستمرينا في تطويرها وعملنا بشكل متواصل لأيام وشهور من أجل الوصول إلى منتج يتناسب مع التحديات السوقية، وكان هدفنا الأساسي منذ البداية أن يكون العميل هو الأولوية في كل ما نفكر فيه".

وأضاف الراجحي: "إن وصولنا إلى أكثر من مليون تحميل على متجرَي أبل وجوجل بلاي، ليسا صدفة، بل هو استثمار حقيقي من وقت ومجهود كبيرين، وما كنا لنتخطى حاجز الـ١٠٠ ألف عميل مختلف إلا بفضل الله أولاً، ثم عبر وضعنا للعميل في سلم اهتماماتنا، وهو ما انعكس على تقبل العملاء لنا عبر آلاف الحجوزات في الفنادق والطيران".

وختم بقوله: كل هذه الأرقام وغيرها تؤكد أحقّية تطبيق المطار في التربع على عرش الصدارة في التطبيقات الأسرع نموًّا في مجال السياحة والسفر داخل المملكة لعام ٢٠١٩، ويبقى شعارهم لعملائهم منذ انطلاقتهم هو: "اعتبر التطبيق تطبيقك والمطار مطارك".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
05:42 PM

تطبيق السفر والسياحة الأسرع نموًّا بالمملكة في ٢٠١٩.. والحصرية لـ"سبق"

سجل قصة نجاح جديدة ونموذجًا آخر يقدمه الشباب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشرت جملة "المطار يقول بك هه"، في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة إعلانية أطلقها تطبيق المطار، ولاقت صدى إيجابيًّا لدى العملاء؛ لما تحتويه من تعبير عميق لخدمة العملاء وبلهجة سعودية.

وحقق تطبيق المطار تفوقًا ملحوظًا منذ انطلاقته، وسجل قصة نجاح جديدة ونموذجًا آخرَ يقدمه الشباب السعودي للوطن والعالم العربي، بعد سنة أولى مليئة بالنجاح المبهر والملفت للنظر أثبتته ردود أفعال شركاء ومستخدمي تطبيق المطار لحجز الفنادق والطيران.

وكان لـ"سبق" الخبر الحصري مباشرة من إدارة تطبيق المطار؛ حيث توجه القائمون على الشركة بالشكر لكل من ساهم في تحقيق نجاح هذه الانطلاقة من مستخدمي التطبيق على ثقتهم ودعمهم، ولكادر الشركة على تفانيهم، وللمنافسين الذين كانوا حافزًا لهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وتطبيق المطار ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة عمل سنتين متواصلتين خلف الكواليس قبل الظهور الرسمي في مارس ٢٠١٩، وعن هذا يقول فيصل الراجحي نائب المدير التنفيذي في الشركة: "بدأنا في وضع الخطط منذ عام ٢٠١٧، واستمرينا في تطويرها وعملنا بشكل متواصل لأيام وشهور من أجل الوصول إلى منتج يتناسب مع التحديات السوقية، وكان هدفنا الأساسي منذ البداية أن يكون العميل هو الأولوية في كل ما نفكر فيه".

وأضاف الراجحي: "إن وصولنا إلى أكثر من مليون تحميل على متجرَي أبل وجوجل بلاي، ليسا صدفة، بل هو استثمار حقيقي من وقت ومجهود كبيرين، وما كنا لنتخطى حاجز الـ١٠٠ ألف عميل مختلف إلا بفضل الله أولاً، ثم عبر وضعنا للعميل في سلم اهتماماتنا، وهو ما انعكس على تقبل العملاء لنا عبر آلاف الحجوزات في الفنادق والطيران".

وختم بقوله: كل هذه الأرقام وغيرها تؤكد أحقّية تطبيق المطار في التربع على عرش الصدارة في التطبيقات الأسرع نموًّا في مجال السياحة والسفر داخل المملكة لعام ٢٠١٩، ويبقى شعارهم لعملائهم منذ انطلاقتهم هو: "اعتبر التطبيق تطبيقك والمطار مطارك".

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