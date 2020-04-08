وأكدت تسجيل 4697 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 67286 حالة.

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4003 حالات وفاة.

حصيلة إيران في 24 ساعة.. 121 وفاة و4697 إصابة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-08 أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4003 حالات وفاة. وأكدت تسجيل 4697 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 67286 حالة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 01:00 PM

حصيلة إيران في 24 ساعة.. 121 وفاة و4697 إصابة بكورونا الإصابات قفزت فوق الـ67 ألفًا والوفيات باتت أكثر من 4 آلاف





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أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4003 حالات وفاة.

وأكدت تسجيل 4697 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 67286 حالة.