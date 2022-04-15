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طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف عناصر لميليشيا "حزب الله" في سوريا

دمرت سيارة كانوا يستقلونها قرب الحدود مع لبنان

ذكر قيادي في الميليشيات الموالية للنظام السوري، ومصدر أمني، أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تقلّ عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبين المصدران أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا؛ إذ فرت العناصر منها قبل إصابتها وتدميرها؛ وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف عناصر لميليشيا "حزب الله" في سوريا
سبق

ذكر قيادي في الميليشيات الموالية للنظام السوري، ومصدر أمني، أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تقلّ عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبين المصدران أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا؛ إذ فرت العناصر منها قبل إصابتها وتدميرها؛ وفقاً لـ"رويترز".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
04:57 PM

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف عناصر لميليشيا "حزب الله" في سوريا

دمرت سيارة كانوا يستقلونها قرب الحدود مع لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر قيادي في الميليشيات الموالية للنظام السوري، ومصدر أمني، أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تقلّ عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبين المصدران أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا؛ إذ فرت العناصر منها قبل إصابتها وتدميرها؛ وفقاً لـ"رويترز".

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