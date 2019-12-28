وزير الصناعة يحوِّل حسابه لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات

خطوة نالت ثقة الكثيرين.. وتمنوا أن يحذو الوزراء والمسؤولون حذوه

سَخّر وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر إبراهيم الخريف" حسابه الشخصي في منصة "تويتر" لخدمة العملاء، حيث يفتحه كنافذة تواصل مع الصناعيين، وأدار نقاشًا معهم، ووعد بالتفاعل مع مقترحاتهم والاستجابة لمطالبهم.

وبدأت تلك الخطوة منذ ليلة أمس، عندما غرّد "الخريف"أولًا، وقال: إخواني الصناعون دعماً لصناعتنا الوطنية، فقد شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه مصانعكم. يمكنكم تسجيل تحدياتكم من خلال:

‏- مركز (آمر)على مدار الساعة: ١٩٩٠٩٩

‏- أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي: ٠١١٢٩٤٥٤٤٣

وتفاعل عدد من الصناعيين مع تغريدة الوزير "الخريف"، وطالبوه بفتح قناة تواصل عبر "تويتر"، قبل أن يؤكد لهم بأن حسابه الشخصي متاح لخدمتهم، ويبدأ بالتفاعل والرد على استفساراتهم وما يحتاجونه كصناعيين للمساهمة في نهضة وتقدّم المجال الصناعي بالوطن.

ووعد "الخريف" بالاستجابة لمطالب رجل الأعمال "تركي اليحيى" الذي وجّه ملاحظة قال فيها: الترخيص الصناعي المبدئي خلال دقائق من الإنترنت، ويتكلف المستثمر بتجهيزات ثم يفاجأ بإجراءات الترخيص النهائي معقدة جدًا".

وقال الوزير: والله إنك صادق.. لذلك نعمل حاليًا على أن تكون الصورة أكثر وضوحًا.

ووافق الوزير "الخريف" مقترح المغرّد "عبدالله الرشيد" الذي قال: أقترح إضافة الهيئات الحكومية: الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وجود من يمثل الهيئات الحكومية سوف يساعد في معالجة ما يتعلق بالإعفاء ومتطلبات وشهادات الفسح، والعمل على إعداد دليل استرشادي ملزم".

ووعد "الخريف" بالعمل على ذلك.

يشار إلى أن تفاعل وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الاستفسارات، واستقبال بعضها عبر الرسائل الخاصة، حازت على ثقة الكثير من المغردين، متمنين إلى أن يحذو بقية الوزراء والمسؤولين حذوه ويتفاعلون مع عملاء الوزارات والجهات الحكومية.