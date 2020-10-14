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"صحة جدة" توقّع اتفاقية لأرشفة الدورات التدريبية والمحاضرات

وقّع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة لحفظ وأرشفة وفرز وعرض كل دورات ومحاضرات صحة جدة الحضورية والإلكترونية؛ وذلك بعد مشاركتها من الجهات القائمة على العمل.

وبموجب الاتفاقية، يتم عرض الدورات بالمجان للموظف والمهتم ودون تحميل تكاليف على وزارة الصحة أو على المستخدم، ويفرز المحتوى العلمي حسب القسم الطبي واسم المشفى وكذلك اسم المدرب ونوع الموضوع؛ حيث تقام المئات من المحاضرات والدورات يوميًّا عبر البث الحي في ظل أزمة كورونا.

وتستند فكرة الطرح على أن كل ما يقدم من دورة أو محاضرة في كل قسم ومركز ومشفى، هو كنز معرفي يمكن الاحتفاظ به بشكل دائم؛ بدلًا من طرحه في الفضاء الرقمي دون أرشفته؛ حيث كان في الماضي يتم توزيع المحتوى على الحضور والمتدربين عبر الورق المطبوع أو عبر ذاكرة البيانات USB، أو عبر البريد في حال كانت المحاضرة أونلاين؛ مما قد يسهل فقدانه وضياعه أو مسحه وكذلك صعوبة البحث عنه مع مرور الوقت.

وأشار سعد التمار مدير إدارة الإبداع بصحة جدة إلى أن الإبداع هو نهج تبنته صحة جدة؛ لما له من عظيم الأثر والمردود في النهوض بالمنظومة الصحية كاملة.

وبدوره، قال الدكتور فؤاد سندي طبيب الأسرة وعضو اللجنة العلمية وصاحب فكرة تأسيس الأرشيف الرقمي: إن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المعرفة الطبية لدى الممارس الصحي حيث سيكون لديه مع الوقت ويكيبيديا طبية مجانية.

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"صحة جدة" توقّع اتفاقية لأرشفة الدورات التدريبية والمحاضرات
سبق

وقّع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة لحفظ وأرشفة وفرز وعرض كل دورات ومحاضرات صحة جدة الحضورية والإلكترونية؛ وذلك بعد مشاركتها من الجهات القائمة على العمل.

وبموجب الاتفاقية، يتم عرض الدورات بالمجان للموظف والمهتم ودون تحميل تكاليف على وزارة الصحة أو على المستخدم، ويفرز المحتوى العلمي حسب القسم الطبي واسم المشفى وكذلك اسم المدرب ونوع الموضوع؛ حيث تقام المئات من المحاضرات والدورات يوميًّا عبر البث الحي في ظل أزمة كورونا.

وتستند فكرة الطرح على أن كل ما يقدم من دورة أو محاضرة في كل قسم ومركز ومشفى، هو كنز معرفي يمكن الاحتفاظ به بشكل دائم؛ بدلًا من طرحه في الفضاء الرقمي دون أرشفته؛ حيث كان في الماضي يتم توزيع المحتوى على الحضور والمتدربين عبر الورق المطبوع أو عبر ذاكرة البيانات USB، أو عبر البريد في حال كانت المحاضرة أونلاين؛ مما قد يسهل فقدانه وضياعه أو مسحه وكذلك صعوبة البحث عنه مع مرور الوقت.

وأشار سعد التمار مدير إدارة الإبداع بصحة جدة إلى أن الإبداع هو نهج تبنته صحة جدة؛ لما له من عظيم الأثر والمردود في النهوض بالمنظومة الصحية كاملة.

وبدوره، قال الدكتور فؤاد سندي طبيب الأسرة وعضو اللجنة العلمية وصاحب فكرة تأسيس الأرشيف الرقمي: إن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المعرفة الطبية لدى الممارس الصحي حيث سيكون لديه مع الوقت ويكيبيديا طبية مجانية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:00 PM

"صحة جدة" توقّع اتفاقية لأرشفة الدورات التدريبية والمحاضرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقّع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة لحفظ وأرشفة وفرز وعرض كل دورات ومحاضرات صحة جدة الحضورية والإلكترونية؛ وذلك بعد مشاركتها من الجهات القائمة على العمل.

وبموجب الاتفاقية، يتم عرض الدورات بالمجان للموظف والمهتم ودون تحميل تكاليف على وزارة الصحة أو على المستخدم، ويفرز المحتوى العلمي حسب القسم الطبي واسم المشفى وكذلك اسم المدرب ونوع الموضوع؛ حيث تقام المئات من المحاضرات والدورات يوميًّا عبر البث الحي في ظل أزمة كورونا.

وتستند فكرة الطرح على أن كل ما يقدم من دورة أو محاضرة في كل قسم ومركز ومشفى، هو كنز معرفي يمكن الاحتفاظ به بشكل دائم؛ بدلًا من طرحه في الفضاء الرقمي دون أرشفته؛ حيث كان في الماضي يتم توزيع المحتوى على الحضور والمتدربين عبر الورق المطبوع أو عبر ذاكرة البيانات USB، أو عبر البريد في حال كانت المحاضرة أونلاين؛ مما قد يسهل فقدانه وضياعه أو مسحه وكذلك صعوبة البحث عنه مع مرور الوقت.

وأشار سعد التمار مدير إدارة الإبداع بصحة جدة إلى أن الإبداع هو نهج تبنته صحة جدة؛ لما له من عظيم الأثر والمردود في النهوض بالمنظومة الصحية كاملة.

وبدوره، قال الدكتور فؤاد سندي طبيب الأسرة وعضو اللجنة العلمية وصاحب فكرة تأسيس الأرشيف الرقمي: إن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المعرفة الطبية لدى الممارس الصحي حيث سيكون لديه مع الوقت ويكيبيديا طبية مجانية.

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