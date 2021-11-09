النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معهد الأئمة والخطباء ينظم دورة لمراقبي ومراقبات المساجد بمنطقة عسير

تشتمل على عدد من المحاور منها مكانة المملكة وكيفية إعداد التقارير

أطلق معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير، برنامجًا لمنسوبي المساجد بالمنطقة على مستوى المحافظات والمراكز من مراقبين ومراقبات، عن دورة علمية عبر البث المباشر، ضمن برنامج تحقيق اللحمة الوطنية وتأهيل المراقبين والمراقبات وتدريبهم.

وتشتمل الدورة على عدد من المحاور منها مكانة المملكة العربية السعودية، وكيفية إعداد التقارير، واستشعار أهمية المسؤولية للمراقب والمراقبة.

وتأتي هذه الدورات ضمن الجهود المتواصلة التي تقدّمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة؛ بما في ذلك المراقبون والمراقبات، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد الأئمة والخطباء ينظم دورة لمراقبي ومراقبات المساجد بمنطقة عسير
سبق

أطلق معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير، برنامجًا لمنسوبي المساجد بالمنطقة على مستوى المحافظات والمراكز من مراقبين ومراقبات، عن دورة علمية عبر البث المباشر، ضمن برنامج تحقيق اللحمة الوطنية وتأهيل المراقبين والمراقبات وتدريبهم.

وتشتمل الدورة على عدد من المحاور منها مكانة المملكة العربية السعودية، وكيفية إعداد التقارير، واستشعار أهمية المسؤولية للمراقب والمراقبة.

وتأتي هذه الدورات ضمن الجهود المتواصلة التي تقدّمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة؛ بما في ذلك المراقبون والمراقبات، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
11:09 AM

معهد الأئمة والخطباء ينظم دورة لمراقبي ومراقبات المساجد بمنطقة عسير

تشتمل على عدد من المحاور منها مكانة المملكة وكيفية إعداد التقارير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
237

أطلق معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير، برنامجًا لمنسوبي المساجد بالمنطقة على مستوى المحافظات والمراكز من مراقبين ومراقبات، عن دورة علمية عبر البث المباشر، ضمن برنامج تحقيق اللحمة الوطنية وتأهيل المراقبين والمراقبات وتدريبهم.

وتشتمل الدورة على عدد من المحاور منها مكانة المملكة العربية السعودية، وكيفية إعداد التقارير، واستشعار أهمية المسؤولية للمراقب والمراقبة.

وتأتي هذه الدورات ضمن الجهود المتواصلة التي تقدّمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة؛ بما في ذلك المراقبون والمراقبات، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة