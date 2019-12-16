النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الشرقية" يحذر من أمطار غزيرة تستمر إلى الغد: التزموا بهذه التعليمات

"الشهراني" يدعو المواطنين والمقيمين للحيطة والتقيد بإرشادات السلامة

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مساء اليوم الأحد حتى يوم غدٍ الاثنين على محافظات المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بإرشادات السلامة.

وقال المقدم الشهراني إن الأمطار والسيول قد تشكل خطرًا يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، لذا فإننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة..

‫وختم المقدم الشهراني بتعليمات إرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول:

* متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة.

* أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل.

* الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.

* الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات.

* الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء.

* البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.

* إذا تأكد لديك خطورة البقاء في المنزل فبادر إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن.

* إذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

* إذا تعطلت سيارتك وخشيت السيول أتركها والجأ لأقرب مكان آمن.

* ساعد الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم.

* لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

* امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار وأفهمه أن هذا خطر يهدد حياته.

* أبلغ الدفاع المدني على الرقم /998/عن أي خطر تشاهده.. وفي حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم، هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة وهي:

الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة.

لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها.

إبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

ولمزيد من الإرشادات يمكن التواصل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الإنترنت www.998.gov.sa والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الشرقية" يحذر من أمطار غزيرة تستمر إلى الغد: التزموا بهذه التعليمات
سبق

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مساء اليوم الأحد حتى يوم غدٍ الاثنين على محافظات المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بإرشادات السلامة.

وقال المقدم الشهراني إن الأمطار والسيول قد تشكل خطرًا يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، لذا فإننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة..

‫وختم المقدم الشهراني بتعليمات إرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول:

* متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة.

* أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل.

* الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.

* الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات.

* الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء.

* البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.

* إذا تأكد لديك خطورة البقاء في المنزل فبادر إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن.

* إذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

* إذا تعطلت سيارتك وخشيت السيول أتركها والجأ لأقرب مكان آمن.

* ساعد الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم.

* لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

* امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار وأفهمه أن هذا خطر يهدد حياته.

* أبلغ الدفاع المدني على الرقم /998/عن أي خطر تشاهده.. وفي حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم، هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة وهي:

الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة.

لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها.

إبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

ولمزيد من الإرشادات يمكن التواصل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الإنترنت www.998.gov.sa والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:26 PM

"مدني الشرقية" يحذر من أمطار غزيرة تستمر إلى الغد: التزموا بهذه التعليمات

"الشهراني" يدعو المواطنين والمقيمين للحيطة والتقيد بإرشادات السلامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
5,522

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مساء اليوم الأحد حتى يوم غدٍ الاثنين على محافظات المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بإرشادات السلامة.

وقال المقدم الشهراني إن الأمطار والسيول قد تشكل خطرًا يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، لذا فإننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة..

‫وختم المقدم الشهراني بتعليمات إرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول:

* متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة.

* أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل.

* الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.

* الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات.

* الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء.

* البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.

* إذا تأكد لديك خطورة البقاء في المنزل فبادر إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن.

* إذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

* إذا تعطلت سيارتك وخشيت السيول أتركها والجأ لأقرب مكان آمن.

* ساعد الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم.

* لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

* امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار وأفهمه أن هذا خطر يهدد حياته.

* أبلغ الدفاع المدني على الرقم /998/عن أي خطر تشاهده.. وفي حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم، هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة وهي:

الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة.

لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها.

إبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

ولمزيد من الإرشادات يمكن التواصل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الإنترنت www.998.gov.sa والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,239
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,613
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,032

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة