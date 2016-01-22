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مقتل امرأة وإصابة 13 مدنياً بقصف حوثي على "تعز" اليمنية

استهدف حي الشماسي وسط المدينة.. و7 جرحى حالتهم خطيرة

قتلت امرأة وأصيب 13 مدنياً بجروح مختلفة اليوم، إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حي الشماسي وسط مدينة تعـز اليمنية.

وذكر مصدر طبي أن مستشفيات المدينة استقبلت 14 مصاباً، بينهم امرأتان توفيت واحدة منهن حال وصولها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن سبعة من الجرحى إصابتهم خطيرة وتم نقلهم إلى العناية المركزة .

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل امرأة وإصابة 13 مدنياً بقصف حوثي على "تعز" اليمنية
سبق

قتلت امرأة وأصيب 13 مدنياً بجروح مختلفة اليوم، إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حي الشماسي وسط مدينة تعـز اليمنية.

وذكر مصدر طبي أن مستشفيات المدينة استقبلت 14 مصاباً، بينهم امرأتان توفيت واحدة منهن حال وصولها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن سبعة من الجرحى إصابتهم خطيرة وتم نقلهم إلى العناية المركزة .

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
02:36 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:11 PM

مقتل امرأة وإصابة 13 مدنياً بقصف حوثي على "تعز" اليمنية

استهدف حي الشماسي وسط المدينة.. و7 جرحى حالتهم خطيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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قتلت امرأة وأصيب 13 مدنياً بجروح مختلفة اليوم، إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حي الشماسي وسط مدينة تعـز اليمنية.

وذكر مصدر طبي أن مستشفيات المدينة استقبلت 14 مصاباً، بينهم امرأتان توفيت واحدة منهن حال وصولها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن سبعة من الجرحى إصابتهم خطيرة وتم نقلهم إلى العناية المركزة .

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