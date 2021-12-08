احذر من أمراض الكبد.. 6 مؤشرات تستدعي الانتباه الفوري

بينها زيادة الوزن وألم جانب البطن الأيمن إضافة لاصفرار العين

تتمثل خطورة المشكلات التي يعاني منها الكبد، في أن الأعراض لا تظهر بشكل واضح على المصاب إلا بعد وصوله إلى مرحلة متقدمة من الإصابة؛ مما يستلزم توخي الحذر للعلامات التي تشير إلى وجود أمراض الكبد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يعتبر الكبد جزءًا أساسيًّا من الجهاز الهضمي للإنسان، وهو مسؤول عن تنظيف الدم من السموم، ومعالجة الأدوية التي تدخل الجسم، والمساعدة على هضم الدهون وتخزين الغلوكوز وإنتاج البروتينات لتخثر الدم.

ومن أهم الأعراض التي تشير إلى وجود مرض في الكبد، حدوث الألم في الجانب الأيمن من البطن؛ حيث يمكن أن يكون مؤشرًا لأمراض الكبد؛ لأنه يعني انتفاخًا أو ورمًا في الكبد، الذي يفشل في تحويل الطعام إلى عناصر غذائية مفيدة.

وفي حالة تجاهل مشاكله، يحاول الكبد المصاب "إصلاح نفسه" بتكوين نسيج ندبي، وكلما زاد عدد الأنسجة المتندبة، زادت صعوبة عمل الكبد؛ مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يتسبب في تراكم السوائل في الساقين.

ورغم أن هذا التورم غير مؤلم، وقد يصيب كلا الساقين أو الفخذين؛ فإن تأثير الجاذبية يجعل التورم أكثر وضوحًا في الجزء السفلي من الجسم.

ومن العلامات الأخرى، أنه في كل عام، يبدأ المزيد من الناس في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة؛ لكنهم ما زالوا يعانون من مشاكل الوزن.

وهذا يعني أنه في حالة رصد زيادة في الوزن لا يبدو أنها ناجمة عن الإفراط في تناول الطعام أو خلل في الهرمونات؛ فقد يكون من الضروري مناقشة وظائف الكبد غير السليمة مع الطبيب.

وفي كثير من الأحيان، تكون الحساسية ناتجة عن خلل في الكبد، وعندما يكون هناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم، يتعرف الدماغ عليها كمسببات للحساسية.

وتتضمن العلامات كذلك تَحَول عين الشخص أو جلده إلى اللون الأصفر، وهو ما يسميه العِلم باليَرَقان.

ولا يُعتبر اليرقان في حد ذاته مرضًا؛ بل هو عرَض لأعطال محتملة. يظهر اليرقان عادة عندما يتسبب الكبد المصاب في تراكم الكثير من البيليروبين في الجهاز الهضمي، وهو صبغة صفراء تتشكل نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.

وكذلك تشبه متلازمة التعب المزمن، مرضًا شبيهًا بالإنفلونزا لفترات طويلة؛ حيث يعاني الشخص من الأعراض لمدة 6 أشهر على الأقل، قبل أن يتم تشخيصه بالإرهاق المزمن، والسبب في ذلك هو تسمم الكبد، الذي في حالته الطبيعية يساهم -إلى حد كبير- في إمداد الجسم بالطاقة.