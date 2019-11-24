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السفير الفرنسي لدى المملكة يتمنى تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم

تمنى سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، تتويج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً دعمه ومساندته وتشجيعه للاعبي الهلال في المباراة النهائية التي يواجه فيها نظيره أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقها بمقطع فيديو جاء فيها: "اليوم يومٌ تاريخيّ ، ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف:" أتوجه إلى لاعبي الهلال لا سيما اللاعبان قوميز وماريغا بكل التشجيع، أتمنى أن أحتفل هذا المساء في ملعب الملك فهد مع أهل الرياض بالنجاح الثامن للزعيم في دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السفير الفرنسي لدى المملكة يتمنى تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم
سبق

تمنى سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، تتويج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً دعمه ومساندته وتشجيعه للاعبي الهلال في المباراة النهائية التي يواجه فيها نظيره أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقها بمقطع فيديو جاء فيها: "اليوم يومٌ تاريخيّ ، ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف:" أتوجه إلى لاعبي الهلال لا سيما اللاعبان قوميز وماريغا بكل التشجيع، أتمنى أن أحتفل هذا المساء في ملعب الملك فهد مع أهل الرياض بالنجاح الثامن للزعيم في دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
07:08 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:16 AM

السفير الفرنسي لدى المملكة يتمنى تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم

A A A
محمود الحمد - الرياض
2
2,069

تمنى سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، تتويج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً دعمه ومساندته وتشجيعه للاعبي الهلال في المباراة النهائية التي يواجه فيها نظيره أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقها بمقطع فيديو جاء فيها: "اليوم يومٌ تاريخيّ ، ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف:" أتوجه إلى لاعبي الهلال لا سيما اللاعبان قوميز وماريغا بكل التشجيع، أتمنى أن أحتفل هذا المساء في ملعب الملك فهد مع أهل الرياض بالنجاح الثامن للزعيم في دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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