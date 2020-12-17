النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كلوب: لم أركز على "الهلال" و"فلامنغو".. هدفي الفوز على "مونتيري"

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء؛ أن تركيزه بالكامل ينصبّ على مباراة الفريق المرتقبة غدًا أمام مونتيري المكسيكي، وأنه لا يفكر مطلقًا الآن في المباراة النهائية للبطولة، أو الخصم المحتمل حال تأهّلهم إلى الختام بين الهلال السعودي أو فلامنجو البرازيلي.

وقال: "كرة القدم تعطي الفرصة للجميع، ولا يمكننا أن نحدد الفائز قبل بداية المباراة. لا أفكر في مواجهة فلامنجو أو الهلال الآن؛ منافسنا غدًا هو مونتيري، سنخوض مباراة الغد ثم نفكر فيما بعدها، مونتيري قدم مباراة قوية للغاية أمام السد. نحاول أن نقدم أداء جيدًا".

وأشار كلوب إلى أن الظروف أجبرت فريقه على خوض مباراة اليوم أمام أستون فيلا، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفريق الثاني؛ لأنه لم يكن ممكنًا أن يحضر ليفربول إلى الدوحة ويخوض مباراة مونتيري بعد لقاء أستون فيلا بـ24 ساعة، ولكنها قد تكون فرصة جيدة للاعبين الشباب بالنادي، والذين يخوضون لقاء أستون فيلا.

يورجن كلوب ليفربول

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
كلوب: لم أركز على "الهلال" و"فلامنغو".. هدفي الفوز على "مونتيري"
سبق

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء؛ أن تركيزه بالكامل ينصبّ على مباراة الفريق المرتقبة غدًا أمام مونتيري المكسيكي، وأنه لا يفكر مطلقًا الآن في المباراة النهائية للبطولة، أو الخصم المحتمل حال تأهّلهم إلى الختام بين الهلال السعودي أو فلامنجو البرازيلي.

وقال: "كرة القدم تعطي الفرصة للجميع، ولا يمكننا أن نحدد الفائز قبل بداية المباراة. لا أفكر في مواجهة فلامنجو أو الهلال الآن؛ منافسنا غدًا هو مونتيري، سنخوض مباراة الغد ثم نفكر فيما بعدها، مونتيري قدم مباراة قوية للغاية أمام السد. نحاول أن نقدم أداء جيدًا".

وأشار كلوب إلى أن الظروف أجبرت فريقه على خوض مباراة اليوم أمام أستون فيلا، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفريق الثاني؛ لأنه لم يكن ممكنًا أن يحضر ليفربول إلى الدوحة ويخوض مباراة مونتيري بعد لقاء أستون فيلا بـ24 ساعة، ولكنها قد تكون فرصة جيدة للاعبين الشباب بالنادي، والذين يخوضون لقاء أستون فيلا.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
07:48 PM

كلوب: لم أركز على "الهلال" و"فلامنغو".. هدفي الفوز على "مونتيري"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
693

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء؛ أن تركيزه بالكامل ينصبّ على مباراة الفريق المرتقبة غدًا أمام مونتيري المكسيكي، وأنه لا يفكر مطلقًا الآن في المباراة النهائية للبطولة، أو الخصم المحتمل حال تأهّلهم إلى الختام بين الهلال السعودي أو فلامنجو البرازيلي.

وقال: "كرة القدم تعطي الفرصة للجميع، ولا يمكننا أن نحدد الفائز قبل بداية المباراة. لا أفكر في مواجهة فلامنجو أو الهلال الآن؛ منافسنا غدًا هو مونتيري، سنخوض مباراة الغد ثم نفكر فيما بعدها، مونتيري قدم مباراة قوية للغاية أمام السد. نحاول أن نقدم أداء جيدًا".

وأشار كلوب إلى أن الظروف أجبرت فريقه على خوض مباراة اليوم أمام أستون فيلا، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفريق الثاني؛ لأنه لم يكن ممكنًا أن يحضر ليفربول إلى الدوحة ويخوض مباراة مونتيري بعد لقاء أستون فيلا بـ24 ساعة، ولكنها قد تكون فرصة جيدة للاعبين الشباب بالنادي، والذين يخوضون لقاء أستون فيلا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,380
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,284
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,085

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة