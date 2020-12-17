كلوب: لم أركز على "الهلال" و"فلامنغو".. هدفي الفوز على "مونتيري"

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء؛ أن تركيزه بالكامل ينصبّ على مباراة الفريق المرتقبة غدًا أمام مونتيري المكسيكي، وأنه لا يفكر مطلقًا الآن في المباراة النهائية للبطولة، أو الخصم المحتمل حال تأهّلهم إلى الختام بين الهلال السعودي أو فلامنجو البرازيلي.



وقال: "كرة القدم تعطي الفرصة للجميع، ولا يمكننا أن نحدد الفائز قبل بداية المباراة. لا أفكر في مواجهة فلامنجو أو الهلال الآن؛ منافسنا غدًا هو مونتيري، سنخوض مباراة الغد ثم نفكر فيما بعدها، مونتيري قدم مباراة قوية للغاية أمام السد. نحاول أن نقدم أداء جيدًا".



وأشار كلوب إلى أن الظروف أجبرت فريقه على خوض مباراة اليوم أمام أستون فيلا، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفريق الثاني؛ لأنه لم يكن ممكنًا أن يحضر ليفربول إلى الدوحة ويخوض مباراة مونتيري بعد لقاء أستون فيلا بـ24 ساعة، ولكنها قد تكون فرصة جيدة للاعبين الشباب بالنادي، والذين يخوضون لقاء أستون فيلا.