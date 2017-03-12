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رئيس الوزراء الكندي يعزل نفسه بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا على زوجته

يعمل من المنزل انتظارًا لنتائج الاختبار الذي أجري لها

عزل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وزوجته صوفي؛ نفسيهما بعد أن أصيبت "صوفي" بأعراض تشبه الإنفلونزا، وأجري لها اختبار للكشف عن فيروس كورونا، بحسب ما ذكر بيان رسمي اليوم (الخميس).

وأوضح البيان أن الطبيب نصح رئيس الوزراء بمواصلة أنشطته اليومية مع مراقبة نفسه؛ نظرًا لعدم ظهور أي أعراض عليه، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه زيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي.

فيروس كورونا الجديد رئيس الوزراء الكندي

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء الكندي يعزل نفسه بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا على زوجته
سبق

عزل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وزوجته صوفي؛ نفسيهما بعد أن أصيبت "صوفي" بأعراض تشبه الإنفلونزا، وأجري لها اختبار للكشف عن فيروس كورونا، بحسب ما ذكر بيان رسمي اليوم (الخميس).

وأوضح البيان أن الطبيب نصح رئيس الوزراء بمواصلة أنشطته اليومية مع مراقبة نفسه؛ نظرًا لعدم ظهور أي أعراض عليه، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه زيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:22 PM

رئيس الوزراء الكندي يعزل نفسه بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا على زوجته

يعمل من المنزل انتظارًا لنتائج الاختبار الذي أجري لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عزل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وزوجته صوفي؛ نفسيهما بعد أن أصيبت "صوفي" بأعراض تشبه الإنفلونزا، وأجري لها اختبار للكشف عن فيروس كورونا، بحسب ما ذكر بيان رسمي اليوم (الخميس).

وأوضح البيان أن الطبيب نصح رئيس الوزراء بمواصلة أنشطته اليومية مع مراقبة نفسه؛ نظرًا لعدم ظهور أي أعراض عليه، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه زيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي.

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