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أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج

حالته الصحية مستقرة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لاستكمال العلاج.

وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان أمير الكويت قد غادر بلاده فجر اليوم متوجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج.

أمير الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج
سبق

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لاستكمال العلاج.

وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان أمير الكويت قد غادر بلاده فجر اليوم متوجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:51 PM

أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج

حالته الصحية مستقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,128

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لاستكمال العلاج.

وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان أمير الكويت قد غادر بلاده فجر اليوم متوجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج.

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