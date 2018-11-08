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مصر تنفي اعتزامها استيراد بترول من إيران

أكدت أنها تستورد احتياجاتها من السعودية والكويت والعراق

نفى مجلس الوزراء المصري اليوم (الخميس) صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووكالات أنباء عالمية عن اعتزام مصر استيراد بترول من إيران.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح "المركز" أن مصر لم تستورد أي بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته.

ومن جهتها، أكدت وزارة البترول أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني، وإنما تستورد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من السعودية والكويت والعراق للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تنفي اعتزامها استيراد بترول من إيران
سبق

نفى مجلس الوزراء المصري اليوم (الخميس) صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووكالات أنباء عالمية عن اعتزام مصر استيراد بترول من إيران.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح "المركز" أن مصر لم تستورد أي بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته.

ومن جهتها، أكدت وزارة البترول أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني، وإنما تستورد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من السعودية والكويت والعراق للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:11 PM

مصر تنفي اعتزامها استيراد بترول من إيران

أكدت أنها تستورد احتياجاتها من السعودية والكويت والعراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مجلس الوزراء المصري اليوم (الخميس) صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووكالات أنباء عالمية عن اعتزام مصر استيراد بترول من إيران.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح "المركز" أن مصر لم تستورد أي بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته.

ومن جهتها، أكدت وزارة البترول أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني، وإنما تستورد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من السعودية والكويت والعراق للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام.

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