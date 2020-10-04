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الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير

غداة تأكيد "المركزي" التزامه بقوة الدينار

انتعشت سوق الأسهم الكويتية، اليوم الأحد، إذ قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد، في حين تراجعت معظم أسواق الخليج الأخرى بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط الجمعة الماضي.

وقفز مؤشر السوق الأول بالكويت 3.1 في المائة، في أكبر مكسب يومي له منذ أبريل الماضي، وارتفعت جميع أسهمه عند الغلق، كما ارتفع بيت التمويل الكويتي 4.2 في المائة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9 في المائة، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر بنك الكويت الوطني في إفصاح للبورصة اليوم، أنه وقع وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمليار دينار (3.27 مليار دولار) مع مؤسسة البترول الكويتية.

وأكد البنك المركزي الكويتي أمس التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير
سبق

انتعشت سوق الأسهم الكويتية، اليوم الأحد، إذ قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد، في حين تراجعت معظم أسواق الخليج الأخرى بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط الجمعة الماضي.

وقفز مؤشر السوق الأول بالكويت 3.1 في المائة، في أكبر مكسب يومي له منذ أبريل الماضي، وارتفعت جميع أسهمه عند الغلق، كما ارتفع بيت التمويل الكويتي 4.2 في المائة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9 في المائة، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر بنك الكويت الوطني في إفصاح للبورصة اليوم، أنه وقع وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمليار دينار (3.27 مليار دولار) مع مؤسسة البترول الكويتية.

وأكد البنك المركزي الكويتي أمس التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:42 PM

الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير

غداة تأكيد "المركزي" التزامه بقوة الدينار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتعشت سوق الأسهم الكويتية، اليوم الأحد، إذ قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد، في حين تراجعت معظم أسواق الخليج الأخرى بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط الجمعة الماضي.

وقفز مؤشر السوق الأول بالكويت 3.1 في المائة، في أكبر مكسب يومي له منذ أبريل الماضي، وارتفعت جميع أسهمه عند الغلق، كما ارتفع بيت التمويل الكويتي 4.2 في المائة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9 في المائة، وفقاً لـ "رويترز".

وذكر بنك الكويت الوطني في إفصاح للبورصة اليوم، أنه وقع وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمليار دينار (3.27 مليار دولار) مع مؤسسة البترول الكويتية.

وأكد البنك المركزي الكويتي أمس التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.

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