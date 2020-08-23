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"الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف

شملت المجمعات التعليمية والروضات والمراحل الدراسية الثلاثة

اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني، حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها للعام الدراسي 1442هـ.

وشملت حركة النقل وتجديد التكليف، قائدات لمجمعات تعليمية وروضات حكومية ومدارس الابتدائي والمتوسط والثانويات.

مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف
سبق

اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني، حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها للعام الدراسي 1442هـ.

وشملت حركة النقل وتجديد التكليف، قائدات لمجمعات تعليمية وروضات حكومية ومدارس الابتدائي والمتوسط والثانويات.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
05:57 PM

"الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف

شملت المجمعات التعليمية والروضات والمراحل الدراسية الثلاثة

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فهد الغبيوي - عفيف
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887

اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني، حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها للعام الدراسي 1442هـ.

وشملت حركة النقل وتجديد التكليف، قائدات لمجمعات تعليمية وروضات حكومية ومدارس الابتدائي والمتوسط والثانويات.

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