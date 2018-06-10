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بر الصين الرئيسي يسجل 3 حالات جديدة بكورونا و5 دون أعراض

بلغ عدد الإصابات فيها 83046 بينما بقيت الوفيات عند 4634

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز"، أضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج. وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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بر الصين الرئيسي يسجل 3 حالات جديدة بكورونا و5 دون أعراض
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز"، أضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج. وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:31 AM

بر الصين الرئيسي يسجل 3 حالات جديدة بكورونا و5 دون أعراض

بلغ عدد الإصابات فيها 83046 بينما بقيت الوفيات عند 4634

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز"، أضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج. وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

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