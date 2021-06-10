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صنعاء.. قنبلة يدوية يلقيها حوثي داخل حافلة ركاب تُخلف إصابات

مسلح عائد من إحدى جبهات قتال المليشيا.. والحالات نقلت للمستشفى

تَعَرّض عدد من المواطنين اليمنيين لإصابات بشظايا قنبلة يدوية ألقاها مسلح عائد من إحدى جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي داخل حافلة ركاب في العاصمة صنعاء التي تحتلها المليشيات الموالية لإيران.

وتم نقل عدد من الجرحى والمصابين للمستشفيات القريبة من الحادثة ليتلقوا العلاج المناسب.

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صنعاء.. قنبلة يدوية يلقيها حوثي داخل حافلة ركاب تُخلف إصابات
سبق

تَعَرّض عدد من المواطنين اليمنيين لإصابات بشظايا قنبلة يدوية ألقاها مسلح عائد من إحدى جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي داخل حافلة ركاب في العاصمة صنعاء التي تحتلها المليشيات الموالية لإيران.

وتم نقل عدد من الجرحى والمصابين للمستشفيات القريبة من الحادثة ليتلقوا العلاج المناسب.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:40 AM

صنعاء.. قنبلة يدوية يلقيها حوثي داخل حافلة ركاب تُخلف إصابات

مسلح عائد من إحدى جبهات قتال المليشيا.. والحالات نقلت للمستشفى

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فهد كاملي - الرياض
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1,465

تَعَرّض عدد من المواطنين اليمنيين لإصابات بشظايا قنبلة يدوية ألقاها مسلح عائد من إحدى جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي داخل حافلة ركاب في العاصمة صنعاء التي تحتلها المليشيات الموالية لإيران.

وتم نقل عدد من الجرحى والمصابين للمستشفيات القريبة من الحادثة ليتلقوا العلاج المناسب.

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