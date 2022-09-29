النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحالف الإسلامي العسكري يشارك في معرض الكتاب

بهدف تعزيز أواصر التواصل مع جميع فئات المجتمع

يشارك مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب المُزمع افتتاحه في الأول من شهر أكتوبر القادم للعام 2021.

ويهدف التحالف الإسلامي من خلال المشاركة إلى تعزيز أواصر التواصل مع جميع فئات المجتمع، من خلال التعريف بماهيّة التحالف والأعمال التي يقوم بها لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرّف العنيف، وتعريف الجمهور بالإصدارات العلمية والفكرية التي يقوم عليها "مجلة متحالفون، نشرة متحالفون، قراءة في كتاب، تقارير دولية"، التي تهدف إلى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفق أسس علمية وفكرية وإعلامية.

وأكد الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها للتحالف للمشاركة في معارض محلية ودولية معنيّة بالكتاب والثقافة، مؤكدًا فتح أواصر المشاركة ونشر المعرفة للجمهور للتوعية ضد مخاطر الإرهاب والحد من التطرف العنيف.

وتُركّز إصدارات التحالف الإسلامي على تناول القضايا المعنية بمحاربة الإرهاب في شتى المجالات المختلفة "الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية"، ويكتب فيها مجموعة من النُّخب الفكرية والإعلامية والعسكرية على مستوى العالم الإسلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التحالف الإسلامي العسكري يشارك في معرض الكتاب
سبق

يشارك مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب المُزمع افتتاحه في الأول من شهر أكتوبر القادم للعام 2021.

ويهدف التحالف الإسلامي من خلال المشاركة إلى تعزيز أواصر التواصل مع جميع فئات المجتمع، من خلال التعريف بماهيّة التحالف والأعمال التي يقوم بها لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرّف العنيف، وتعريف الجمهور بالإصدارات العلمية والفكرية التي يقوم عليها "مجلة متحالفون، نشرة متحالفون، قراءة في كتاب، تقارير دولية"، التي تهدف إلى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفق أسس علمية وفكرية وإعلامية.

وأكد الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها للتحالف للمشاركة في معارض محلية ودولية معنيّة بالكتاب والثقافة، مؤكدًا فتح أواصر المشاركة ونشر المعرفة للجمهور للتوعية ضد مخاطر الإرهاب والحد من التطرف العنيف.

وتُركّز إصدارات التحالف الإسلامي على تناول القضايا المعنية بمحاربة الإرهاب في شتى المجالات المختلفة "الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية"، ويكتب فيها مجموعة من النُّخب الفكرية والإعلامية والعسكرية على مستوى العالم الإسلامي.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
05:39 PM

التحالف الإسلامي العسكري يشارك في معرض الكتاب

بهدف تعزيز أواصر التواصل مع جميع فئات المجتمع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
211

يشارك مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب المُزمع افتتاحه في الأول من شهر أكتوبر القادم للعام 2021.

ويهدف التحالف الإسلامي من خلال المشاركة إلى تعزيز أواصر التواصل مع جميع فئات المجتمع، من خلال التعريف بماهيّة التحالف والأعمال التي يقوم بها لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرّف العنيف، وتعريف الجمهور بالإصدارات العلمية والفكرية التي يقوم عليها "مجلة متحالفون، نشرة متحالفون، قراءة في كتاب، تقارير دولية"، التي تهدف إلى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفق أسس علمية وفكرية وإعلامية.

وأكد الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها للتحالف للمشاركة في معارض محلية ودولية معنيّة بالكتاب والثقافة، مؤكدًا فتح أواصر المشاركة ونشر المعرفة للجمهور للتوعية ضد مخاطر الإرهاب والحد من التطرف العنيف.

وتُركّز إصدارات التحالف الإسلامي على تناول القضايا المعنية بمحاربة الإرهاب في شتى المجالات المختلفة "الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية"، ويكتب فيها مجموعة من النُّخب الفكرية والإعلامية والعسكرية على مستوى العالم الإسلامي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة