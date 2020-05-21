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السودان.. 410 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات فى 3 أيام

العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس 3138 متضمنة 121 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (10) وفيات حسب التقرير الوبائي التراكمي لثلاثة أيام 18-19-20 مايو 2020.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية سُجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (345) حالة، الجزيرة (27) حالة، القضارف (10) حالات، شمال كردفان (7) حالات، شمال دارفور (4) حالات، شرق دارفور (3)، كسلا (3) حالات. البحر الأحمر (2)، النيل الأبيض (2)، سنار (حالة واحدة).

أما الوفيات فقد سُجلت (5) في ولاية الخرطوم، (3) في الجزيرة، (2) في ولاية القضارف من الحالات المعلنة سابقاً.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (3138) حالة، متضمنة (121) وفاة.

ولقد تماثلت (23) حالة للشفاء: (14) بولاية الخرطوم، (5) بولاية كسلا، (3) شرق دارفور، نهر النيل (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (306).

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 410 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات فى 3 أيام
سبق

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (10) وفيات حسب التقرير الوبائي التراكمي لثلاثة أيام 18-19-20 مايو 2020.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية سُجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (345) حالة، الجزيرة (27) حالة، القضارف (10) حالات، شمال كردفان (7) حالات، شمال دارفور (4) حالات، شرق دارفور (3)، كسلا (3) حالات. البحر الأحمر (2)، النيل الأبيض (2)، سنار (حالة واحدة).

أما الوفيات فقد سُجلت (5) في ولاية الخرطوم، (3) في الجزيرة، (2) في ولاية القضارف من الحالات المعلنة سابقاً.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (3138) حالة، متضمنة (121) وفاة.

ولقد تماثلت (23) حالة للشفاء: (14) بولاية الخرطوم، (5) بولاية كسلا، (3) شرق دارفور، نهر النيل (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (306).

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:18 PM

السودان.. 410 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات فى 3 أيام

العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس 3138 متضمنة 121 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (10) وفيات حسب التقرير الوبائي التراكمي لثلاثة أيام 18-19-20 مايو 2020.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية سُجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (345) حالة، الجزيرة (27) حالة، القضارف (10) حالات، شمال كردفان (7) حالات، شمال دارفور (4) حالات، شرق دارفور (3)، كسلا (3) حالات. البحر الأحمر (2)، النيل الأبيض (2)، سنار (حالة واحدة).

أما الوفيات فقد سُجلت (5) في ولاية الخرطوم، (3) في الجزيرة، (2) في ولاية القضارف من الحالات المعلنة سابقاً.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (3138) حالة، متضمنة (121) وفاة.

ولقد تماثلت (23) حالة للشفاء: (14) بولاية الخرطوم، (5) بولاية كسلا، (3) شرق دارفور، نهر النيل (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (306).

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