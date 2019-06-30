النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدني الباحة يقتل "كوبرا" بعد أن أودت بحياة رب أسرة وأصابت ابنته

إسعاف مواطن بالموقع في قرية مولغ بالمندق.. وتسليم الحالة لجهة الاختصاص

أكدت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة وهلال الباحة، صحة حادثة وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة أفعى والذي تناولته "سبق" بعنوان: وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بالمندق تمكنت من قتل أفعى من نوع "كوبرا" بعد تلقي بلاغ بوجودها داخل منزل أحد المواطنين، حيث لدغت رب الأسرة وابنته.

وأضاف: وفي التفاصيل أنه في تمام الساعة 17:00 أمس السبت، تلقى مركز التحكم والتوجيه بلاغًا يفيد بتعرض أب وابنته إلى لدغة ثعبان في منزل بقرية مولغ بمحافظة المندق.

وتابع: تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول لوحظ وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث بداخل المنزل، حيث قامت الفرقة بعمل اللازم وإخراج الثعبان والقضاء عليه فيما تم نقل الحالات المصابة من قِبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق.

وأردف: وقد نتج عن ذلك وفاة رب الأسرة رحمة الله عليه وإصابة ابنته التي ما زالت تتلقى العلاج، كما تم تسليم الموقع والحالة لجهة الاختصاص.

ومن جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه وردنا بلاغ في تمام الساعة 16:45 مساء أمس السبت بغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عن حالة لدغ بقرية مولغ بمحافظة المندق، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم لم يجد أي حالة بالموقع.. تم نقل حالتين عن طريق ذويهما وتم إسعاف حالة بسيطة لمواطن بالموقع نتيجة سقوط أثناء البلاغ.

وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدني الباحة يقتل "كوبرا" بعد أن أودت بحياة رب أسرة وأصابت ابنته
سبق

أكدت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة وهلال الباحة، صحة حادثة وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة أفعى والذي تناولته "سبق" بعنوان: وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بالمندق تمكنت من قتل أفعى من نوع "كوبرا" بعد تلقي بلاغ بوجودها داخل منزل أحد المواطنين، حيث لدغت رب الأسرة وابنته.

وأضاف: وفي التفاصيل أنه في تمام الساعة 17:00 أمس السبت، تلقى مركز التحكم والتوجيه بلاغًا يفيد بتعرض أب وابنته إلى لدغة ثعبان في منزل بقرية مولغ بمحافظة المندق.

وتابع: تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول لوحظ وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث بداخل المنزل، حيث قامت الفرقة بعمل اللازم وإخراج الثعبان والقضاء عليه فيما تم نقل الحالات المصابة من قِبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق.

وأردف: وقد نتج عن ذلك وفاة رب الأسرة رحمة الله عليه وإصابة ابنته التي ما زالت تتلقى العلاج، كما تم تسليم الموقع والحالة لجهة الاختصاص.

ومن جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه وردنا بلاغ في تمام الساعة 16:45 مساء أمس السبت بغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عن حالة لدغ بقرية مولغ بمحافظة المندق، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم لم يجد أي حالة بالموقع.. تم نقل حالتين عن طريق ذويهما وتم إسعاف حالة بسيطة لمواطن بالموقع نتيجة سقوط أثناء البلاغ.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
12:08 AM
اخر تعديل
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
01:29 AM

مدني الباحة يقتل "كوبرا" بعد أن أودت بحياة رب أسرة وأصابت ابنته

إسعاف مواطن بالموقع في قرية مولغ بالمندق.. وتسليم الحالة لجهة الاختصاص

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
10
22,409

أكدت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة وهلال الباحة، صحة حادثة وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة أفعى والذي تناولته "سبق" بعنوان: وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بالمندق تمكنت من قتل أفعى من نوع "كوبرا" بعد تلقي بلاغ بوجودها داخل منزل أحد المواطنين، حيث لدغت رب الأسرة وابنته.

وأضاف: وفي التفاصيل أنه في تمام الساعة 17:00 أمس السبت، تلقى مركز التحكم والتوجيه بلاغًا يفيد بتعرض أب وابنته إلى لدغة ثعبان في منزل بقرية مولغ بمحافظة المندق.

وتابع: تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول لوحظ وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث بداخل المنزل، حيث قامت الفرقة بعمل اللازم وإخراج الثعبان والقضاء عليه فيما تم نقل الحالات المصابة من قِبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق.

وأردف: وقد نتج عن ذلك وفاة رب الأسرة رحمة الله عليه وإصابة ابنته التي ما زالت تتلقى العلاج، كما تم تسليم الموقع والحالة لجهة الاختصاص.

ومن جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه وردنا بلاغ في تمام الساعة 16:45 مساء أمس السبت بغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عن حالة لدغ بقرية مولغ بمحافظة المندق، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم لم يجد أي حالة بالموقع.. تم نقل حالتين عن طريق ذويهما وتم إسعاف حالة بسيطة لمواطن بالموقع نتيجة سقوط أثناء البلاغ.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,373
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,214
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,721
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,118

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة