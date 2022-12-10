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القبض على أب أمريكي بعد دفعه ابنته المراهقة للانتحار

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أب أمريكي من ولاية أريزونا؛ وذلك بعدما أبلغت ابنته المسؤولين في مدرستها بأنه أعطاها مسدسًا، وطلب منها إطلاق النار على نفسها.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني إن الأمريكي يولس لافييت بيل (38 عامًا)، من مقاطعة فورت موهيف، كان يائسًا من تقويم سلوك ابنته المراهقة (14 عامًا)، وصباح يوم الأحد الماضي أعطاها مسدسًا عيار 9 مم، وطلب منها أن توجهه نحو رأسها، وتسحب الزناد.

ونقلت الصحف المحلية عن الشرطة أن الابنة أبلغت مسؤولي المدرسة، الذين بادروا بالاتصال بالشرطة؛ فقامت بإلقاء القبض على الأب.

وخلال التحقيقات قال بيل إنه لم يقصد دفع ابنته للانتحار، مؤكدًا أن المسدس لم يكن محشوًّا بالرصاص عندما أعطاها إياه.

ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم الشرطة سو كالاهان: إن بيل تم احتجازه قيد التحقيق، ولم تتأكد الشرطة من أن المسدس لم يكن محشوًّا.

وأضافت كالاهان: إن سو يواجه تهمًا عدة، منها سوء السلوك، والإساءة لطفلة، وتعريض حياتها للخطر.

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القبض على أب أمريكي بعد دفعه ابنته المراهقة للانتحار
سبق

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أب أمريكي من ولاية أريزونا؛ وذلك بعدما أبلغت ابنته المسؤولين في مدرستها بأنه أعطاها مسدسًا، وطلب منها إطلاق النار على نفسها.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني إن الأمريكي يولس لافييت بيل (38 عامًا)، من مقاطعة فورت موهيف، كان يائسًا من تقويم سلوك ابنته المراهقة (14 عامًا)، وصباح يوم الأحد الماضي أعطاها مسدسًا عيار 9 مم، وطلب منها أن توجهه نحو رأسها، وتسحب الزناد.

ونقلت الصحف المحلية عن الشرطة أن الابنة أبلغت مسؤولي المدرسة، الذين بادروا بالاتصال بالشرطة؛ فقامت بإلقاء القبض على الأب.

وخلال التحقيقات قال بيل إنه لم يقصد دفع ابنته للانتحار، مؤكدًا أن المسدس لم يكن محشوًّا بالرصاص عندما أعطاها إياه.

ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم الشرطة سو كالاهان: إن بيل تم احتجازه قيد التحقيق، ولم تتأكد الشرطة من أن المسدس لم يكن محشوًّا.

وأضافت كالاهان: إن سو يواجه تهمًا عدة، منها سوء السلوك، والإساءة لطفلة، وتعريض حياتها للخطر.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
01:48 AM

القبض على أب أمريكي بعد دفعه ابنته المراهقة للانتحار

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
12,189

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أب أمريكي من ولاية أريزونا؛ وذلك بعدما أبلغت ابنته المسؤولين في مدرستها بأنه أعطاها مسدسًا، وطلب منها إطلاق النار على نفسها.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني إن الأمريكي يولس لافييت بيل (38 عامًا)، من مقاطعة فورت موهيف، كان يائسًا من تقويم سلوك ابنته المراهقة (14 عامًا)، وصباح يوم الأحد الماضي أعطاها مسدسًا عيار 9 مم، وطلب منها أن توجهه نحو رأسها، وتسحب الزناد.

ونقلت الصحف المحلية عن الشرطة أن الابنة أبلغت مسؤولي المدرسة، الذين بادروا بالاتصال بالشرطة؛ فقامت بإلقاء القبض على الأب.

وخلال التحقيقات قال بيل إنه لم يقصد دفع ابنته للانتحار، مؤكدًا أن المسدس لم يكن محشوًّا بالرصاص عندما أعطاها إياه.

ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم الشرطة سو كالاهان: إن بيل تم احتجازه قيد التحقيق، ولم تتأكد الشرطة من أن المسدس لم يكن محشوًّا.

وأضافت كالاهان: إن سو يواجه تهمًا عدة، منها سوء السلوك، والإساءة لطفلة، وتعريض حياتها للخطر.

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