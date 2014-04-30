في عملية دهم ناجحة باليمن.. مقتل القيادي الداعشي "الباخشي"

كان يتحصن مع عناصر بالتنظيم الإرهابي داخل مبنى في عدن

أعلنت الجهات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، خلال عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر ‏اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتان لإدارة أمن عدن.

واستهدفت عملية الدهم ‏مبنى كان يتحصن فيه "الباخشي" مع عناصر آخرين من أعضاء التنظيم الإرهابي.‏

وقالت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي: الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم ‏نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من ‏قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.‏

وأضافت: القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون ‏النار باتجاه قوات الأمن، حيث سلموا أنفسهم بعد مقتله وتم اقتيادهم للتحقيق.‏

وعثرت القوات اليمنية داخل المبنى على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة ‏رشاشة.‏