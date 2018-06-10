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قبل شهرين من تسليمه المنصب.. وفاة رئيس بوروندي بأزمة قلبية

الحزب الحاكم قدم مرشحًا لخلافته

أعلنت حكومة بوروندي أن رئيس البلاد المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا توفي، اليوم (الثلاثاء)، عن 55 عامًا.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "نكورونزيزا" توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقدم الحزب الحاكم "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قوات الدفاع عن الديمقراطية"، مرشحه ندايشيميي على أنه وريث "نكورونزيزا".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد الجنرال إيفاريست ندايشيميي (52 عامًا)، اليمين الدستورية في أغسطس (آب) المقبل بعد أن فاز في انتخابات مايو (أيار) الماضي.


وشكلت هذه الانتخابات نهاية عهد بيار نكورونزيزا الذي يقود البلاد منذ 2005 ولم يترشح لولاية جديدة. وكان ترشحه لولاية ثالثة في 2015 قد أغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة قتل خلالها 1200 شخص على الأقل، ونزح نحو 400 ألف.

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قبل شهرين من تسليمه المنصب.. وفاة رئيس بوروندي بأزمة قلبية
سبق

أعلنت حكومة بوروندي أن رئيس البلاد المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا توفي، اليوم (الثلاثاء)، عن 55 عامًا.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "نكورونزيزا" توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقدم الحزب الحاكم "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قوات الدفاع عن الديمقراطية"، مرشحه ندايشيميي على أنه وريث "نكورونزيزا".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد الجنرال إيفاريست ندايشيميي (52 عامًا)، اليمين الدستورية في أغسطس (آب) المقبل بعد أن فاز في انتخابات مايو (أيار) الماضي.


وشكلت هذه الانتخابات نهاية عهد بيار نكورونزيزا الذي يقود البلاد منذ 2005 ولم يترشح لولاية جديدة. وكان ترشحه لولاية ثالثة في 2015 قد أغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة قتل خلالها 1200 شخص على الأقل، ونزح نحو 400 ألف.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:17 PM

قبل شهرين من تسليمه المنصب.. وفاة رئيس بوروندي بأزمة قلبية

الحزب الحاكم قدم مرشحًا لخلافته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
8,423

أعلنت حكومة بوروندي أن رئيس البلاد المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا توفي، اليوم (الثلاثاء)، عن 55 عامًا.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "نكورونزيزا" توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقدم الحزب الحاكم "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قوات الدفاع عن الديمقراطية"، مرشحه ندايشيميي على أنه وريث "نكورونزيزا".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد الجنرال إيفاريست ندايشيميي (52 عامًا)، اليمين الدستورية في أغسطس (آب) المقبل بعد أن فاز في انتخابات مايو (أيار) الماضي.


وشكلت هذه الانتخابات نهاية عهد بيار نكورونزيزا الذي يقود البلاد منذ 2005 ولم يترشح لولاية جديدة. وكان ترشحه لولاية ثالثة في 2015 قد أغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة قتل خلالها 1200 شخص على الأقل، ونزح نحو 400 ألف.

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