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بالفيديو .. لحظة قيام امرأة باغتيال إسرائيليين في المكسيك

الضحيتان من عصابات تهريب المخدرات والأسلحة

أظهر مقطع فيديو جرى نشره مؤخرًا، لحظات من حادث مقتل إسرائيليين اثنين بالرصاص، داخل أحد المطاعم الفخمة بالمكسيك، وسط حالة من الهلع.

ووفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية عن موقع "جيروزاليم بوست"، فإن الإسرائيليين: بن ستوجي، وآوون أزولاي، كانا في مطعم بمنطقة "ألفارو أوبريكون"، على الساعة الخامسة مساء، يوم الأربعاء الماضي.

وفيما كان الإسرائيليان جالسين إلى طاولتهما في المطعم، دخل رجل وامرأة وقاما بإطلاق النار عليهما؛ وهو ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور، بينما تم الإعلان عن الوفاة الثانية أثناء عملية الإسعاف صوب المستشفى.

وفي البداية جلس المشتبه فيهما إلى الطاولة، مثل باقي الزبائن، ثم قاما وأطلقا الرصاص على الإسرائيليين، بينما كان الموجودون في المكان يلوذون بالفرار.

وأورد المصدر أن الضحيتين كانا على علاقة بشبكة إجرامية عابرة للحدود، وتُحقق السلطات المكسيكية في صلتهما المحتملة بتهريب مخدرات وأسلحة وغسيل أموال.

وأدت جريمة "تصفية الحسابات" إلى إصابة شخصين اثنين في المكان، عن طريق الخطأ، وأعلنت الشرطة المكسيكية اعتقال امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرها، بشبهة ارتكاب الجريمة.

في غضون ذلك رجحت صحف إسرائيلية أن تكون الجريمة على صلة باعتقال الإسرائيلي إيريز أشكبيرسكي، الذي فر من السجن قبل 18 عامًا وعاش في المكسيك باسم مستعار، لكنه أوقف في الأسبوع الماضي.

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بالفيديو .. لحظة قيام امرأة باغتيال إسرائيليين في المكسيك
سبق

أظهر مقطع فيديو جرى نشره مؤخرًا، لحظات من حادث مقتل إسرائيليين اثنين بالرصاص، داخل أحد المطاعم الفخمة بالمكسيك، وسط حالة من الهلع.

ووفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية عن موقع "جيروزاليم بوست"، فإن الإسرائيليين: بن ستوجي، وآوون أزولاي، كانا في مطعم بمنطقة "ألفارو أوبريكون"، على الساعة الخامسة مساء، يوم الأربعاء الماضي.

وفيما كان الإسرائيليان جالسين إلى طاولتهما في المطعم، دخل رجل وامرأة وقاما بإطلاق النار عليهما؛ وهو ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور، بينما تم الإعلان عن الوفاة الثانية أثناء عملية الإسعاف صوب المستشفى.

وفي البداية جلس المشتبه فيهما إلى الطاولة، مثل باقي الزبائن، ثم قاما وأطلقا الرصاص على الإسرائيليين، بينما كان الموجودون في المكان يلوذون بالفرار.

وأورد المصدر أن الضحيتين كانا على علاقة بشبكة إجرامية عابرة للحدود، وتُحقق السلطات المكسيكية في صلتهما المحتملة بتهريب مخدرات وأسلحة وغسيل أموال.

وأدت جريمة "تصفية الحسابات" إلى إصابة شخصين اثنين في المكان، عن طريق الخطأ، وأعلنت الشرطة المكسيكية اعتقال امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرها، بشبهة ارتكاب الجريمة.

في غضون ذلك رجحت صحف إسرائيلية أن تكون الجريمة على صلة باعتقال الإسرائيلي إيريز أشكبيرسكي، الذي فر من السجن قبل 18 عامًا وعاش في المكسيك باسم مستعار، لكنه أوقف في الأسبوع الماضي.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
11:19 AM

بالفيديو .. لحظة قيام امرأة باغتيال إسرائيليين في المكسيك

الضحيتان من عصابات تهريب المخدرات والأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,680

أظهر مقطع فيديو جرى نشره مؤخرًا، لحظات من حادث مقتل إسرائيليين اثنين بالرصاص، داخل أحد المطاعم الفخمة بالمكسيك، وسط حالة من الهلع.

ووفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية عن موقع "جيروزاليم بوست"، فإن الإسرائيليين: بن ستوجي، وآوون أزولاي، كانا في مطعم بمنطقة "ألفارو أوبريكون"، على الساعة الخامسة مساء، يوم الأربعاء الماضي.

وفيما كان الإسرائيليان جالسين إلى طاولتهما في المطعم، دخل رجل وامرأة وقاما بإطلاق النار عليهما؛ وهو ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور، بينما تم الإعلان عن الوفاة الثانية أثناء عملية الإسعاف صوب المستشفى.

وفي البداية جلس المشتبه فيهما إلى الطاولة، مثل باقي الزبائن، ثم قاما وأطلقا الرصاص على الإسرائيليين، بينما كان الموجودون في المكان يلوذون بالفرار.

وأورد المصدر أن الضحيتين كانا على علاقة بشبكة إجرامية عابرة للحدود، وتُحقق السلطات المكسيكية في صلتهما المحتملة بتهريب مخدرات وأسلحة وغسيل أموال.

وأدت جريمة "تصفية الحسابات" إلى إصابة شخصين اثنين في المكان، عن طريق الخطأ، وأعلنت الشرطة المكسيكية اعتقال امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرها، بشبهة ارتكاب الجريمة.

في غضون ذلك رجحت صحف إسرائيلية أن تكون الجريمة على صلة باعتقال الإسرائيلي إيريز أشكبيرسكي، الذي فر من السجن قبل 18 عامًا وعاش في المكسيك باسم مستعار، لكنه أوقف في الأسبوع الماضي.

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