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سفير المملكة بالخرطوم يلتقي رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان؛ السفير غير المقيم لـ "جنوب السودان" علي بن حسن جعفر؛ في الخرطوم، الليلة الماضية، رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان الموقعة على اتفاقية السلام كوستيلو قرنق.

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية جنوب السودان.

السفير السعودي الخرطوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير المملكة بالخرطوم يلتقي رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان؛ السفير غير المقيم لـ "جنوب السودان" علي بن حسن جعفر؛ في الخرطوم، الليلة الماضية، رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان الموقعة على اتفاقية السلام كوستيلو قرنق.

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية جنوب السودان.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:11 PM

سفير المملكة بالخرطوم يلتقي رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان؛ السفير غير المقيم لـ "جنوب السودان" علي بن حسن جعفر؛ في الخرطوم، الليلة الماضية، رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان الموقعة على اتفاقية السلام كوستيلو قرنق.

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية جنوب السودان.

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