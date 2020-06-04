الصين تسجل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و4 حالات دون أعراض

العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد 83022 حالة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الخميس: إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو، وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. وكانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز" لا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022، ويظل عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634.