أخضر الناشئين يبدأ الإعداد لكأس آسيا .. ويغادر الاثنين إلى إسبانيا
دشن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينتي الرياض واليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" صباح اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لباقية وتكتيكية.
أخضر الناشئين يبدأ الإعداد لكأس آسيا .. ويغادر الاثنين إلى إسبانيا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-02-01
دشن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينتي الرياض واليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" صباح اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لباقية وتكتيكية.
دشن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينتي الرياض واليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" صباح اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لباقية وتكتيكية.