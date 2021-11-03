فريق طبي بمستشفى تربة يُنقذ مواطناً تعرَّض لحادث دهس

رجوع السيارة عليه سبّب تهتكاً شديداً بالطحال ونزيفاً داخلياً

أنقذ أطباء بمستشفى تربة العام مصاباً تعرَّض لحادث دهسٍ بعد رجوع السيارة عليه، وتعرُّضه لضربةٍ في الجانب الأيسر من أعلى البطن.

وبعد إجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة وُجد به نزيف داخلي، وعلى الفور تمّ إدخال المريض لقسمٍ العمليات لإجراء جراحة استكشافية أثبتت وجود تهتكٍ شديدٍ بالطحال تمّ في ضوئها استئصال الطحال المتسبّب في النزيف؛ ولله الحمد تكللت العملية بالنجاح، وخروج المواطن بصحة جيدة.

يُشار إلى أن مستشفى تربة يحظى باهتمامٍ ومتابعة من مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني؛ الذي أسهم في تطوير عديدٍ من الخدمات الصحية فيه بعدما نقلت "سبق"، له المعاناة التي كان يعانيها المستشفى منذ السنوات الماضية التي شهدت عدم القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، وبالتالي تتم إحالتها إلى مستشفيات الطائف.