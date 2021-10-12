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إسرائيل توقع اتفاقية مع الأردن لبيعه 50 مليون م3 من المياه سنويًّا

بعد 3 أشهر من الإعلان عن ترتيباتها

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار، اليوم "الثلاثاء"، أن إسرائيل وقّعت اتفاقية مع الأردن؛ لمضاعفة تزويده بـ 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنويًّا.

وقالت "إلحرار": "وقعنا اليوم بروتوكولًا لزيادة كمية المياه للأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ووقعت "إلحرار" الاتفاقية مع نظيرها وزير المياه والري الأردني محمد نجار، في عمان، استكمالًا للترتيبات التي أُعلن عنها لأول مرة في يوليو "تموز" الماضي.

واتفق الجانبان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا، بالإضافة إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانًا.

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصًا في المياه وهو يواجه موجات جفاف شديد، ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في العام 1994.

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إسرائيل توقع اتفاقية مع الأردن لبيعه 50 مليون م3 من المياه سنويًّا
سبق

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار، اليوم "الثلاثاء"، أن إسرائيل وقّعت اتفاقية مع الأردن؛ لمضاعفة تزويده بـ 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنويًّا.

وقالت "إلحرار": "وقعنا اليوم بروتوكولًا لزيادة كمية المياه للأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ووقعت "إلحرار" الاتفاقية مع نظيرها وزير المياه والري الأردني محمد نجار، في عمان، استكمالًا للترتيبات التي أُعلن عنها لأول مرة في يوليو "تموز" الماضي.

واتفق الجانبان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا، بالإضافة إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانًا.

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصًا في المياه وهو يواجه موجات جفاف شديد، ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في العام 1994.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
05:11 PM

إسرائيل توقع اتفاقية مع الأردن لبيعه 50 مليون م3 من المياه سنويًّا

بعد 3 أشهر من الإعلان عن ترتيباتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار، اليوم "الثلاثاء"، أن إسرائيل وقّعت اتفاقية مع الأردن؛ لمضاعفة تزويده بـ 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنويًّا.

وقالت "إلحرار": "وقعنا اليوم بروتوكولًا لزيادة كمية المياه للأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ووقعت "إلحرار" الاتفاقية مع نظيرها وزير المياه والري الأردني محمد نجار، في عمان، استكمالًا للترتيبات التي أُعلن عنها لأول مرة في يوليو "تموز" الماضي.

واتفق الجانبان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا، بالإضافة إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانًا.

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصًا في المياه وهو يواجه موجات جفاف شديد، ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في العام 1994.

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