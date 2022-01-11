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عضو في لجنة الحج يتوقّع تزايد معتمري الخارج في الأشهر الـ 3 القادمة

أكد على استعداد شركات ومؤسسات الخدمات لتقديم الضيافة لهم

توقع عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، سعيد باحشوان، أن الأشهر الثلاثة القادمة "رجب - شعبان - رمضان" ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج.

وقال "باحشوان": بعض الدول بدأت في الاستعداد لموسم العمرة مثل "أوزبكستان - ليبيا - مصر - تونس - الجزائر" وقدوم مجموعات من "إندونيسيا - باكستان - الهند".

وأضاف: شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 201 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وأكد "باحشوان" على استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة وكذلك مواعيد دخول الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وأداء الصلوات وكل ما يحتاج إليه المعتمر والزائر بكل يسر وسهولة بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الخاصة بقدوم المعتمرين والزوار.

ولفت إلى أن هذه الاستعدادات ستساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع العمرة وارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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عضو في لجنة الحج يتوقّع تزايد معتمري الخارج في الأشهر الـ 3 القادمة
سبق

توقع عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، سعيد باحشوان، أن الأشهر الثلاثة القادمة "رجب - شعبان - رمضان" ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج.

وقال "باحشوان": بعض الدول بدأت في الاستعداد لموسم العمرة مثل "أوزبكستان - ليبيا - مصر - تونس - الجزائر" وقدوم مجموعات من "إندونيسيا - باكستان - الهند".

وأضاف: شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 201 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وأكد "باحشوان" على استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة وكذلك مواعيد دخول الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وأداء الصلوات وكل ما يحتاج إليه المعتمر والزائر بكل يسر وسهولة بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الخاصة بقدوم المعتمرين والزوار.

ولفت إلى أن هذه الاستعدادات ستساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع العمرة وارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
02:13 PM

عضو في لجنة الحج يتوقّع تزايد معتمري الخارج في الأشهر الـ 3 القادمة

أكد على استعداد شركات ومؤسسات الخدمات لتقديم الضيافة لهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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توقع عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، سعيد باحشوان، أن الأشهر الثلاثة القادمة "رجب - شعبان - رمضان" ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج.

وقال "باحشوان": بعض الدول بدأت في الاستعداد لموسم العمرة مثل "أوزبكستان - ليبيا - مصر - تونس - الجزائر" وقدوم مجموعات من "إندونيسيا - باكستان - الهند".

وأضاف: شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 201 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وأكد "باحشوان" على استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة وكذلك مواعيد دخول الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وأداء الصلوات وكل ما يحتاج إليه المعتمر والزائر بكل يسر وسهولة بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الخاصة بقدوم المعتمرين والزوار.

ولفت إلى أن هذه الاستعدادات ستساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع العمرة وارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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