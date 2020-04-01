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جمعية "أصدقاء اللاعبين" تطلق مبادرة لتوفير احتياجات 165 أسرة

تحت شعار "خلك في البيت وازهلها"

أطلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مبادرة (خلك في البيت وازهلها) التي تهدف إلى تلبية احتياجات أسر مستفيدي الجمعية، من دواء وغذاء ومستلزمات يومية، وإزالة كل العوائق التي تواجههم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة للدعم والمساهمة لسد احتياجات الأسر الأشد حاجة في ظل الجائحة، معربًا في الوقت نفسه عن شكره لمختلف القطاعات الحكومية في المملكة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها.

وطرحت الجمعية الدعم المادي بقيمة 220 ريالاً للسهم الواحد إيمانًا منها بتكاتف الوسط الرياضي، وقالت :"نثق في وقوفكم مع الأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية”.

وأشارت جمعية أصدقاء إلى أن نحو 165 أسرة سيستفيدون من الدعم وتلبية احتياجاتهم، للبقاء في منازلهم والالتزام في الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.


وتغطي المبادرة احتياجات الأسر المستفيدة من مستلزمات غذائية وكمامات وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات.

جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جمعية "أصدقاء اللاعبين" تطلق مبادرة لتوفير احتياجات 165 أسرة
سبق

أطلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مبادرة (خلك في البيت وازهلها) التي تهدف إلى تلبية احتياجات أسر مستفيدي الجمعية، من دواء وغذاء ومستلزمات يومية، وإزالة كل العوائق التي تواجههم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة للدعم والمساهمة لسد احتياجات الأسر الأشد حاجة في ظل الجائحة، معربًا في الوقت نفسه عن شكره لمختلف القطاعات الحكومية في المملكة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها.

وطرحت الجمعية الدعم المادي بقيمة 220 ريالاً للسهم الواحد إيمانًا منها بتكاتف الوسط الرياضي، وقالت :"نثق في وقوفكم مع الأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية”.

وأشارت جمعية أصدقاء إلى أن نحو 165 أسرة سيستفيدون من الدعم وتلبية احتياجاتهم، للبقاء في منازلهم والالتزام في الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.


وتغطي المبادرة احتياجات الأسر المستفيدة من مستلزمات غذائية وكمامات وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:33 PM

جمعية "أصدقاء اللاعبين" تطلق مبادرة لتوفير احتياجات 165 أسرة

تحت شعار "خلك في البيت وازهلها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مبادرة (خلك في البيت وازهلها) التي تهدف إلى تلبية احتياجات أسر مستفيدي الجمعية، من دواء وغذاء ومستلزمات يومية، وإزالة كل العوائق التي تواجههم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة للدعم والمساهمة لسد احتياجات الأسر الأشد حاجة في ظل الجائحة، معربًا في الوقت نفسه عن شكره لمختلف القطاعات الحكومية في المملكة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها.

وطرحت الجمعية الدعم المادي بقيمة 220 ريالاً للسهم الواحد إيمانًا منها بتكاتف الوسط الرياضي، وقالت :"نثق في وقوفكم مع الأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية”.

وأشارت جمعية أصدقاء إلى أن نحو 165 أسرة سيستفيدون من الدعم وتلبية احتياجاتهم، للبقاء في منازلهم والالتزام في الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.


وتغطي المبادرة احتياجات الأسر المستفيدة من مستلزمات غذائية وكمامات وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات.

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