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أمير نجران يفتتح محطة توزيع الكهرباء في يدمة

‪ تخدم 10 آلاف مشترك بتكلفة 50 مليون ريال

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم، محطة توزيع الكهرباء بمحافظة يدمة، حيث أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية، وذلك بحضور وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور ياسر التركي، ومحافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، ورئيس القطاع الجنوبي المكلف للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس عبدالله زين العمري.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل قدمه مدير كهرباء نجران المهندس سالم بن حمد آل دغفان عن محطة التوزيع، التي تخدم نحو 10 آلاف مشترك بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون ريال، التي تقوم باستقبال الطاقـة الكهربائية مـن شبكات النقل عبر محطة عشار التي ترتبط بمحطة سلوى ثم توزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، كما تعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين التي تشتمل على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.

وأكد أمير نجران حرص القيادة الرشيدة على تحقيق المرتكزات والأهداف بمجال الطاقة والكهرباء من خلال رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، كما أشاد سموه بالقفزات التوسعية السريعة في استخدام الكهرباء بالمملكة، وما واكبها من تنظيم حكومي لقطاع الطاقة والكهرباء أسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في عالم صناعة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها للمشتركين بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير نجران يفتتح محطة توزيع الكهرباء في يدمة
سبق

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم، محطة توزيع الكهرباء بمحافظة يدمة، حيث أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية، وذلك بحضور وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور ياسر التركي، ومحافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، ورئيس القطاع الجنوبي المكلف للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس عبدالله زين العمري.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل قدمه مدير كهرباء نجران المهندس سالم بن حمد آل دغفان عن محطة التوزيع، التي تخدم نحو 10 آلاف مشترك بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون ريال، التي تقوم باستقبال الطاقـة الكهربائية مـن شبكات النقل عبر محطة عشار التي ترتبط بمحطة سلوى ثم توزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، كما تعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين التي تشتمل على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.

وأكد أمير نجران حرص القيادة الرشيدة على تحقيق المرتكزات والأهداف بمجال الطاقة والكهرباء من خلال رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، كما أشاد سموه بالقفزات التوسعية السريعة في استخدام الكهرباء بالمملكة، وما واكبها من تنظيم حكومي لقطاع الطاقة والكهرباء أسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في عالم صناعة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها للمشتركين بكل يسر وسهولة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:07 PM

أمير نجران يفتتح محطة توزيع الكهرباء في يدمة

‪ تخدم 10 آلاف مشترك بتكلفة 50 مليون ريال

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بندر آل عوض - نجران
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افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم، محطة توزيع الكهرباء بمحافظة يدمة، حيث أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية، وذلك بحضور وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور ياسر التركي، ومحافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، ورئيس القطاع الجنوبي المكلف للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس عبدالله زين العمري.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل قدمه مدير كهرباء نجران المهندس سالم بن حمد آل دغفان عن محطة التوزيع، التي تخدم نحو 10 آلاف مشترك بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون ريال، التي تقوم باستقبال الطاقـة الكهربائية مـن شبكات النقل عبر محطة عشار التي ترتبط بمحطة سلوى ثم توزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، كما تعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين التي تشتمل على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.

وأكد أمير نجران حرص القيادة الرشيدة على تحقيق المرتكزات والأهداف بمجال الطاقة والكهرباء من خلال رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، كما أشاد سموه بالقفزات التوسعية السريعة في استخدام الكهرباء بالمملكة، وما واكبها من تنظيم حكومي لقطاع الطاقة والكهرباء أسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في عالم صناعة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها للمشتركين بكل يسر وسهولة.

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