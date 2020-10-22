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"مرور تبوك" يطيح بقائد المركبة المسرعة.. ويرد على "المُبلِغ": نشكر لكم اهتمامكم

تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إلقاء القبض على قائد المركبة، الذي سار بسرعة كبيرة في تبوك وتم توثيق سرعته بمقطع فيديو.

وكان مواطن قد وثّق الواقعة وناشد مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير "مرور تبوك"، مخالفة قائد المركبة ومعاقبته؛ موضحًا رقم اللوحة ومواصفات السيارة.

وقال "المرور" ردًّا على المواطن: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

مرور تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور تبوك" يطيح بقائد المركبة المسرعة.. ويرد على "المُبلِغ": نشكر لكم اهتمامكم
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إلقاء القبض على قائد المركبة، الذي سار بسرعة كبيرة في تبوك وتم توثيق سرعته بمقطع فيديو.

وكان مواطن قد وثّق الواقعة وناشد مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير "مرور تبوك"، مخالفة قائد المركبة ومعاقبته؛ موضحًا رقم اللوحة ومواصفات السيارة.

وقال "المرور" ردًّا على المواطن: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:46 PM

"مرور تبوك" يطيح بقائد المركبة المسرعة.. ويرد على "المُبلِغ": نشكر لكم اهتمامكم

تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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2,722

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إلقاء القبض على قائد المركبة، الذي سار بسرعة كبيرة في تبوك وتم توثيق سرعته بمقطع فيديو.

وكان مواطن قد وثّق الواقعة وناشد مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير "مرور تبوك"، مخالفة قائد المركبة ومعاقبته؛ موضحًا رقم اللوحة ومواصفات السيارة.

وقال "المرور" ردًّا على المواطن: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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