منذ بدء الجائحة.. 8 آلاف مستفيد من توصيل الأدوية بالمراكز الصحية بجازان

خصصت أرقاماً لاستقبال اتصالات المستفيدين وإعادة الصرف والتوصيل للمنازل

واصلت "صحة جازان" تنفيذ مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء جائحة كورونا وحتى منتصف يونيو الجاري 8249 مريضاً.

وخصصت "صحة جازان" أرقاماً للتواصل بالقطاعات الصحية، يتم من خلالها استقبال اتصالات المستفيدين وإعادة صرف الدواء، وتوصيلها لهم في منازلهم عبر عدد من الفرق الطبية والمتطوعين بالمراكز الصحية.

وتستمر المراكز الصحية في تقديم خدمات الرعاية الأولية وسط إجراءات احترازية مشددة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها صحة جازان للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" والحد من انتشاره.