وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات.

تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب.

"مدني تبوك" يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي البوادي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-07 تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب. وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443 08:34 AM

"مدني تبوك" يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي البوادي قالت المديرية: اندلع في أرض فضاء.. دون حدوث أي إصابات





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تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب.

وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات.