"مدني تبوك" يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي البوادي

تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب.
وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب.
وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب.
وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب.
وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات.