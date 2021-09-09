صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويتها، وهي مقيمة في العقد الثاني من العمر من الجنسية النيجيرية، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها لفرع النيابة العامة.

"شرطة مكة" تطيح بامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-09 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويتها، وهي مقيمة في العقد الثاني من العمر من الجنسية النيجيرية، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها لفرع النيابة العامة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 06:06 PM

"شرطة مكة" تطيح بامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة "نيجيرية" في العقد الثاني من العمر





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويتها، وهي مقيمة في العقد الثاني من العمر من الجنسية النيجيرية، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها لفرع النيابة العامة.