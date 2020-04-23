"تنمية" ينتهي من الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن أولى مراحل "نيوم"

تليها عمليات التقييم وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيداً لاستلامها

أنهى البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" اليوم، مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، والتي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.



وتأتي تلك المرحلة قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيداً لاستلام العقارات من الملاك.



وسيعمل برنامج "تنمية" على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم؛ للتأكد من تحسن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.