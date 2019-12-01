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صندوق الاستثمارات العامة يرعى "نزال الدرعية التاريخي"

يقام لفئة الوزن الثقيل في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية

يرعى صندوق الاستثمارات العامة، المواجهة المرتقبة في رياضة الملاكمة للمحترفين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ هذه الرياضة المهمة.

ويقام نزال القرن لفئة الوزن الثقيل يوم 7 ديسمبر المقبل، في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية الخلابة لمحافظة الدرعية التاريخية قرب العاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وينضم الصندوق كراعٍ رسمي إلى هذا النزال المرتقب بين أنتوني جوشوا؛ متحدي حامل لقب فئة الوزن الثقيل أندي رويز جونيور؛ وتحظى هذه المواجهة، التي أُطلق عليها اسم "نزال الدرعية التاريخي"، بترقب كبير بعد أن أحدث رويز؛ المفاجأة في يونيو الماضي بتغلبه على جوشوا؛ ليجمع بين 4 ألقاب عالمية للملاكمة، وذلك في النزال الذي أقيم بينهما في ماديسون سكوير غاردن، في نيويورك.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة: "يسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة راعياً رسمياً لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي نستضيفه لأول مرة في المملكة، إن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في شعبنا، وباعتباره صندوق الثروة السيادي للمملكة، فإن رسالة صندوق الاستثمارات العامة تتسق تماماً مع رسالتنا في الهيئة العامة للرياضة؛ ألا وهي أن نجعل الحياة أفضل وأكثر متعة للمواطنين ولزوار المملكة العربية السعودية كافة".

وتمثل رعاية صندوق الاستثمارات لهذه الفعالية واستثماره في قطاع الرياضة والترفيه نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي يعقدها الصندوق، في إطار التزامه بتمكين قطاعات جديدة تحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتعزز مكانة المملكة عالمياً، ومن المتوقع أن تجذب هذه المواجهة التاريخية المهمة محبي رياضة الملاكمة القادمين للمملكة من مختلف أنحاء العالم.

صندوق الاستثمارات العامة نزال الدرعية التاريخي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الاستثمارات العامة يرعى "نزال الدرعية التاريخي"
سبق

يرعى صندوق الاستثمارات العامة، المواجهة المرتقبة في رياضة الملاكمة للمحترفين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ هذه الرياضة المهمة.

ويقام نزال القرن لفئة الوزن الثقيل يوم 7 ديسمبر المقبل، في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية الخلابة لمحافظة الدرعية التاريخية قرب العاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وينضم الصندوق كراعٍ رسمي إلى هذا النزال المرتقب بين أنتوني جوشوا؛ متحدي حامل لقب فئة الوزن الثقيل أندي رويز جونيور؛ وتحظى هذه المواجهة، التي أُطلق عليها اسم "نزال الدرعية التاريخي"، بترقب كبير بعد أن أحدث رويز؛ المفاجأة في يونيو الماضي بتغلبه على جوشوا؛ ليجمع بين 4 ألقاب عالمية للملاكمة، وذلك في النزال الذي أقيم بينهما في ماديسون سكوير غاردن، في نيويورك.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة: "يسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة راعياً رسمياً لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي نستضيفه لأول مرة في المملكة، إن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في شعبنا، وباعتباره صندوق الثروة السيادي للمملكة، فإن رسالة صندوق الاستثمارات العامة تتسق تماماً مع رسالتنا في الهيئة العامة للرياضة؛ ألا وهي أن نجعل الحياة أفضل وأكثر متعة للمواطنين ولزوار المملكة العربية السعودية كافة".

وتمثل رعاية صندوق الاستثمارات لهذه الفعالية واستثماره في قطاع الرياضة والترفيه نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي يعقدها الصندوق، في إطار التزامه بتمكين قطاعات جديدة تحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتعزز مكانة المملكة عالمياً، ومن المتوقع أن تجذب هذه المواجهة التاريخية المهمة محبي رياضة الملاكمة القادمين للمملكة من مختلف أنحاء العالم.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
11:58 AM

صندوق الاستثمارات العامة يرعى "نزال الدرعية التاريخي"

يقام لفئة الوزن الثقيل في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرعى صندوق الاستثمارات العامة، المواجهة المرتقبة في رياضة الملاكمة للمحترفين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ هذه الرياضة المهمة.

ويقام نزال القرن لفئة الوزن الثقيل يوم 7 ديسمبر المقبل، في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية الخلابة لمحافظة الدرعية التاريخية قرب العاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وينضم الصندوق كراعٍ رسمي إلى هذا النزال المرتقب بين أنتوني جوشوا؛ متحدي حامل لقب فئة الوزن الثقيل أندي رويز جونيور؛ وتحظى هذه المواجهة، التي أُطلق عليها اسم "نزال الدرعية التاريخي"، بترقب كبير بعد أن أحدث رويز؛ المفاجأة في يونيو الماضي بتغلبه على جوشوا؛ ليجمع بين 4 ألقاب عالمية للملاكمة، وذلك في النزال الذي أقيم بينهما في ماديسون سكوير غاردن، في نيويورك.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة: "يسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة راعياً رسمياً لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي نستضيفه لأول مرة في المملكة، إن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في شعبنا، وباعتباره صندوق الثروة السيادي للمملكة، فإن رسالة صندوق الاستثمارات العامة تتسق تماماً مع رسالتنا في الهيئة العامة للرياضة؛ ألا وهي أن نجعل الحياة أفضل وأكثر متعة للمواطنين ولزوار المملكة العربية السعودية كافة".

وتمثل رعاية صندوق الاستثمارات لهذه الفعالية واستثماره في قطاع الرياضة والترفيه نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي يعقدها الصندوق، في إطار التزامه بتمكين قطاعات جديدة تحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتعزز مكانة المملكة عالمياً، ومن المتوقع أن تجذب هذه المواجهة التاريخية المهمة محبي رياضة الملاكمة القادمين للمملكة من مختلف أنحاء العالم.

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