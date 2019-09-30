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فيديو.. هكذا أصبحت محطة قطار الحرمين في جدة عقب الحريق

طمس معالمها بعد أن اندلعت النيران في السقف وأتت على كاملها

كشف مقطع فيديو ما خلفه الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في جدة يوم أمس، وباشرته فرق الدفاع المدني واستمرت عمليات الإطفاء ساعات متواصلة بمشاركة عدة جهات .

وبين مقطع الفيديو متداولاً حجم الدمار الذي خلفه الحريق في محطة القطار في محافظة جدة، وقد طمس معالم المحطة بشكل كبير ودمر المنشأة عقب أن اندلع في سقف المحطة وتطور إلى أن أتى على أكبر مساحة .

وكان قد أعلن الدفاع المدني في جدة أنه تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين وجاري العمل بعملية التبريد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. هكذا أصبحت محطة قطار الحرمين في جدة عقب الحريق
سبق

كشف مقطع فيديو ما خلفه الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في جدة يوم أمس، وباشرته فرق الدفاع المدني واستمرت عمليات الإطفاء ساعات متواصلة بمشاركة عدة جهات .

وبين مقطع الفيديو متداولاً حجم الدمار الذي خلفه الحريق في محطة القطار في محافظة جدة، وقد طمس معالم المحطة بشكل كبير ودمر المنشأة عقب أن اندلع في سقف المحطة وتطور إلى أن أتى على أكبر مساحة .

وكان قد أعلن الدفاع المدني في جدة أنه تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين وجاري العمل بعملية التبريد.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
03:36 PM

فيديو.. هكذا أصبحت محطة قطار الحرمين في جدة عقب الحريق

طمس معالمها بعد أن اندلعت النيران في السقف وأتت على كاملها

A A A
محمد المواسي - جدة
20
21,922

كشف مقطع فيديو ما خلفه الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في جدة يوم أمس، وباشرته فرق الدفاع المدني واستمرت عمليات الإطفاء ساعات متواصلة بمشاركة عدة جهات .

وبين مقطع الفيديو متداولاً حجم الدمار الذي خلفه الحريق في محطة القطار في محافظة جدة، وقد طمس معالم المحطة بشكل كبير ودمر المنشأة عقب أن اندلع في سقف المحطة وتطور إلى أن أتى على أكبر مساحة .

وكان قد أعلن الدفاع المدني في جدة أنه تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين وجاري العمل بعملية التبريد.

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