شاهد.. العثور على ثعبان بحري خطير في شاطئ الواجهة البحرية بينبع الصناعية

يعتمد في حركته على الاستشعار.. وهو عدواني بدرجة كبيرة

تداول الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا، تُظهر ثعبانًا بحريًّا داخل البحر في شاطئ الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، بحسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المعلومات إلى أن تلك الثعابين خطيرة للغاية، وهي موجودة في البحر الأحمر، وليس لها أعين، وتعتمد في حركتها على الاستشعار، وهي عدوانية بدرجة كبيرة، وقد تتسبب في قتل ضحيتها في بضع ساعات.

وتتمثل أعراض الإصابة في فقدان الاتزان، وعدم التركيز؛ إذ إن سُمَّ تلك الثعابين يؤثر على العضلات، وبها شوكة مبرومة في مقدمة رؤوسها.



