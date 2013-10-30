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الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة

2878 حالة جديدة في العراق.. والوفيات ترتفع إلى 10862

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69306 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان: إن "جميع حالات الإصابة الجديدة محلية"، مشيرة إلى أن 1346حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 772 حالة.

وفي سياق متصل، سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 470633 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10862، فيما سُجلت 2855 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 397241 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62530، منهم 442 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد الأردن

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الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69306 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان: إن "جميع حالات الإصابة الجديدة محلية"، مشيرة إلى أن 1346حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 772 حالة.

وفي سياق متصل، سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 470633 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10862، فيما سُجلت 2855 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 397241 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62530، منهم 442 يرقدون في العناية المركزة.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:03 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:43 PM

الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة

2878 حالة جديدة في العراق.. والوفيات ترتفع إلى 10862

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69306 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان: إن "جميع حالات الإصابة الجديدة محلية"، مشيرة إلى أن 1346حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 772 حالة.

وفي سياق متصل، سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 470633 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10862، فيما سُجلت 2855 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 397241 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62530، منهم 442 يرقدون في العناية المركزة.

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