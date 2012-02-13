النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فنون العمارة والتصميم" تنظم معرض ميثاق الملك سلمان العمراني في محطته الثالثة بجدة

خلال المدة من 13 إلى 26 فبراير الحالي

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم خلال المدة من 13 إلى 26 فبراير الحالي بمحافظة جدة، معرض ميثاق الملك سلمان العمراني، في المحطة الثالثة من مشروع الميثاق؛ حيث سبق إقامة معرضين له في مدينتي الرياض وأبها على التوالي.

وينطلق المعرض من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضاري الأصيل.

ويفتح المعرض أبوابه لجميع المهتمين والمتخصصين في مجالي العمارة والتصميم أو الممارسين لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبين في الاستمتاع بمحتوياته التي تشمل عرض نماذج معمارية مميزة ومشاريع حصلت على جوائز محلية وعالمية، كما يُعرّف المعرض بقيم ومبادئ الميثاق رغبة في توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ينص عليها الميثاق.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص هيئة فنون العمارة والتصميم على تجسيد العمارة السلمانية، والاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة التي استُلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إضافة إلى حرصها على تعزيز شراكاتها النوعية التي عقدتها مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير العمل التنموي.

هيئة فنون العمارة والتصميم معرض ميثاق الملك سلمان العمراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فنون العمارة والتصميم" تنظم معرض ميثاق الملك سلمان العمراني في محطته الثالثة بجدة
سبق

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم خلال المدة من 13 إلى 26 فبراير الحالي بمحافظة جدة، معرض ميثاق الملك سلمان العمراني، في المحطة الثالثة من مشروع الميثاق؛ حيث سبق إقامة معرضين له في مدينتي الرياض وأبها على التوالي.

وينطلق المعرض من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضاري الأصيل.

ويفتح المعرض أبوابه لجميع المهتمين والمتخصصين في مجالي العمارة والتصميم أو الممارسين لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبين في الاستمتاع بمحتوياته التي تشمل عرض نماذج معمارية مميزة ومشاريع حصلت على جوائز محلية وعالمية، كما يُعرّف المعرض بقيم ومبادئ الميثاق رغبة في توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ينص عليها الميثاق.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص هيئة فنون العمارة والتصميم على تجسيد العمارة السلمانية، والاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة التي استُلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إضافة إلى حرصها على تعزيز شراكاتها النوعية التي عقدتها مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير العمل التنموي.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:54 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:12 PM

"فنون العمارة والتصميم" تنظم معرض ميثاق الملك سلمان العمراني في محطته الثالثة بجدة

خلال المدة من 13 إلى 26 فبراير الحالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
127

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم خلال المدة من 13 إلى 26 فبراير الحالي بمحافظة جدة، معرض ميثاق الملك سلمان العمراني، في المحطة الثالثة من مشروع الميثاق؛ حيث سبق إقامة معرضين له في مدينتي الرياض وأبها على التوالي.

وينطلق المعرض من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضاري الأصيل.

ويفتح المعرض أبوابه لجميع المهتمين والمتخصصين في مجالي العمارة والتصميم أو الممارسين لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبين في الاستمتاع بمحتوياته التي تشمل عرض نماذج معمارية مميزة ومشاريع حصلت على جوائز محلية وعالمية، كما يُعرّف المعرض بقيم ومبادئ الميثاق رغبة في توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ينص عليها الميثاق.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص هيئة فنون العمارة والتصميم على تجسيد العمارة السلمانية، والاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة التي استُلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إضافة إلى حرصها على تعزيز شراكاتها النوعية التي عقدتها مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير العمل التنموي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,848
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,104
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة