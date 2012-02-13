"فنون العمارة والتصميم" تنظم معرض ميثاق الملك سلمان العمراني في محطته الثالثة بجدة

خلال المدة من 13 إلى 26 فبراير الحالي

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم خلال المدة من 13 إلى 26 فبراير الحالي بمحافظة جدة، معرض ميثاق الملك سلمان العمراني، في المحطة الثالثة من مشروع الميثاق؛ حيث سبق إقامة معرضين له في مدينتي الرياض وأبها على التوالي.

وينطلق المعرض من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضاري الأصيل.

ويفتح المعرض أبوابه لجميع المهتمين والمتخصصين في مجالي العمارة والتصميم أو الممارسين لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبين في الاستمتاع بمحتوياته التي تشمل عرض نماذج معمارية مميزة ومشاريع حصلت على جوائز محلية وعالمية، كما يُعرّف المعرض بقيم ومبادئ الميثاق رغبة في توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ينص عليها الميثاق.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص هيئة فنون العمارة والتصميم على تجسيد العمارة السلمانية، والاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة التي استُلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إضافة إلى حرصها على تعزيز شراكاتها النوعية التي عقدتها مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير العمل التنموي.