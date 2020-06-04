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زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا

لم ترد أي أنباء عن خسائر بشرية ومادية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض.

ولم تَرِد أي أنباء عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

زلزال إندونيسيا

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا
سبق

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض.

ولم تَرِد أي أنباء عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:26 AM

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا

لم ترد أي أنباء عن خسائر بشرية ومادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض.

ولم تَرِد أي أنباء عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

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