ولم تَرِد أي أنباء عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-04 ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة. وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض. ولم تَرِد أي أنباء عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 08:26 AM

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا لم ترد أي أنباء عن خسائر بشرية ومادية





A A A





0 مشاركة

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض.

ولم تَرِد أي أنباء عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.