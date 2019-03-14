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طويل لـ"سبق": "كبار العلماء" أصابت بشأن "الجمعة والجماعة" .. واسترشدنا بفتواها في باريس

أشار إلى وجود أدلة شرعية تدعم ذلك

أشاد إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي- شمالي باريس في فرنسا، نورالدين محمد طويل؛ بفتوى هيئة كبار العلماء بتحريم حضور صلاة الجمعة والجماعة للمصاب بـ"كورونا"، مشيراً إلى استرشاده بهذه الفتوى في غلق المركز أثناء صلاة الجمعة؛ لمنع الازدحام والإصابة بالفيروس.

وقال "طويل"؛ لـ" سبق" في معرض تعليقه: "إن العلماء هم ورثة الأنبياء، اختارهم الله وجعلهم أولي الألباب، فكانوا بحق خيار الأمة. ومن العلماء في عصرنا هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "لقد استطاعت هيئة كبار العلماء في جلستها التي عُقدت الأيام الماضية لدراسة ظاهرة مرض كورونا، أن تقضي بين الناس وفق نصوص الشريعة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأردف إمام المركز الثقافي الإسلامي في باريس: "إن الموقف الذي اتخذته الهيئة في المسألة يبيّن لنا مدى تفوق أصحابها في استنباط الأحكام الفقهية، والقيام بما يجب على الأمة في مكافحة المرض الفتاك (كورونا)، وهو نتيجة لإعطاء المملكة البحث العلمي الشرعي وزنه، فمن هنا تمّ اختيار نخبة من العلماء الراسخين أصحاب المكانة المشهورة، والآراء المقبولة".

وأكّد "طويل"؛ صواب قرار الهيئة في قضية حضور الجمعة والجماعة؛ نظراً للأدلة الشرعية التي تؤكّد ذلك، مثمّناً جهودها في خدمة الدين الحنيف نحو الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، وتحت رعاية القيادة السعودية الرشيدة.

كما أشار إلى استرشاد المركز الثقافي الإسلامي الذي يؤمه بقرار هيئة كبار العلماء، وإصدار قرارٍ بإغلاق المركز أثناء وقت صلاة الجمعة لمنع الازدحام؛ خشية انتشار الفيروس بين المصلين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طويل لـ"سبق": "كبار العلماء" أصابت بشأن "الجمعة والجماعة" .. واسترشدنا بفتواها في باريس
سبق

أشاد إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي- شمالي باريس في فرنسا، نورالدين محمد طويل؛ بفتوى هيئة كبار العلماء بتحريم حضور صلاة الجمعة والجماعة للمصاب بـ"كورونا"، مشيراً إلى استرشاده بهذه الفتوى في غلق المركز أثناء صلاة الجمعة؛ لمنع الازدحام والإصابة بالفيروس.

وقال "طويل"؛ لـ" سبق" في معرض تعليقه: "إن العلماء هم ورثة الأنبياء، اختارهم الله وجعلهم أولي الألباب، فكانوا بحق خيار الأمة. ومن العلماء في عصرنا هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "لقد استطاعت هيئة كبار العلماء في جلستها التي عُقدت الأيام الماضية لدراسة ظاهرة مرض كورونا، أن تقضي بين الناس وفق نصوص الشريعة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأردف إمام المركز الثقافي الإسلامي في باريس: "إن الموقف الذي اتخذته الهيئة في المسألة يبيّن لنا مدى تفوق أصحابها في استنباط الأحكام الفقهية، والقيام بما يجب على الأمة في مكافحة المرض الفتاك (كورونا)، وهو نتيجة لإعطاء المملكة البحث العلمي الشرعي وزنه، فمن هنا تمّ اختيار نخبة من العلماء الراسخين أصحاب المكانة المشهورة، والآراء المقبولة".

وأكّد "طويل"؛ صواب قرار الهيئة في قضية حضور الجمعة والجماعة؛ نظراً للأدلة الشرعية التي تؤكّد ذلك، مثمّناً جهودها في خدمة الدين الحنيف نحو الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، وتحت رعاية القيادة السعودية الرشيدة.

كما أشار إلى استرشاد المركز الثقافي الإسلامي الذي يؤمه بقرار هيئة كبار العلماء، وإصدار قرارٍ بإغلاق المركز أثناء وقت صلاة الجمعة لمنع الازدحام؛ خشية انتشار الفيروس بين المصلين.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:28 AM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:00 PM

طويل لـ"سبق": "كبار العلماء" أصابت بشأن "الجمعة والجماعة" .. واسترشدنا بفتواها في باريس

أشار إلى وجود أدلة شرعية تدعم ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي- شمالي باريس في فرنسا، نورالدين محمد طويل؛ بفتوى هيئة كبار العلماء بتحريم حضور صلاة الجمعة والجماعة للمصاب بـ"كورونا"، مشيراً إلى استرشاده بهذه الفتوى في غلق المركز أثناء صلاة الجمعة؛ لمنع الازدحام والإصابة بالفيروس.

وقال "طويل"؛ لـ" سبق" في معرض تعليقه: "إن العلماء هم ورثة الأنبياء، اختارهم الله وجعلهم أولي الألباب، فكانوا بحق خيار الأمة. ومن العلماء في عصرنا هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "لقد استطاعت هيئة كبار العلماء في جلستها التي عُقدت الأيام الماضية لدراسة ظاهرة مرض كورونا، أن تقضي بين الناس وفق نصوص الشريعة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأردف إمام المركز الثقافي الإسلامي في باريس: "إن الموقف الذي اتخذته الهيئة في المسألة يبيّن لنا مدى تفوق أصحابها في استنباط الأحكام الفقهية، والقيام بما يجب على الأمة في مكافحة المرض الفتاك (كورونا)، وهو نتيجة لإعطاء المملكة البحث العلمي الشرعي وزنه، فمن هنا تمّ اختيار نخبة من العلماء الراسخين أصحاب المكانة المشهورة، والآراء المقبولة".

وأكّد "طويل"؛ صواب قرار الهيئة في قضية حضور الجمعة والجماعة؛ نظراً للأدلة الشرعية التي تؤكّد ذلك، مثمّناً جهودها في خدمة الدين الحنيف نحو الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، وتحت رعاية القيادة السعودية الرشيدة.

كما أشار إلى استرشاد المركز الثقافي الإسلامي الذي يؤمه بقرار هيئة كبار العلماء، وإصدار قرارٍ بإغلاق المركز أثناء وقت صلاة الجمعة لمنع الازدحام؛ خشية انتشار الفيروس بين المصلين.

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