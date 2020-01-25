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صحيفة بريطانية: هل يشتري صندوق الاستثمار السعودي "نيوكاسل يونايتد"؟

أنباء عن مفاوضات لإتمام الصفقة بقيمة 340 مليون جنيه إسترليني

أفادت صحيفة بريطانية بأن محادثات متقدمة يقودها صندوق الثروة السيادي السعودي تهدف إلى شراء نادٍ إنجليزي كبير.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، صباح اليوم السبت، أن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري مفاوضات، حالياً، لشراء "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم، مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة من المستثمرين الآخرين، على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي، يجرون مفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع لشراء النادي، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صندوق الاستثمار السعودي نيوكاسل يونايتد شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحيفة بريطانية: هل يشتري صندوق الاستثمار السعودي "نيوكاسل يونايتد"؟
سبق

أفادت صحيفة بريطانية بأن محادثات متقدمة يقودها صندوق الثروة السيادي السعودي تهدف إلى شراء نادٍ إنجليزي كبير.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، صباح اليوم السبت، أن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري مفاوضات، حالياً، لشراء "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم، مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة من المستثمرين الآخرين، على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي، يجرون مفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع لشراء النادي، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
05:29 PM

صحيفة بريطانية: هل يشتري صندوق الاستثمار السعودي "نيوكاسل يونايتد"؟

أنباء عن مفاوضات لإتمام الصفقة بقيمة 340 مليون جنيه إسترليني

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محمد البقمي - الرياض
0
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أفادت صحيفة بريطانية بأن محادثات متقدمة يقودها صندوق الثروة السيادي السعودي تهدف إلى شراء نادٍ إنجليزي كبير.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، صباح اليوم السبت، أن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري مفاوضات، حالياً، لشراء "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم، مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة من المستثمرين الآخرين، على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي، يجرون مفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع لشراء النادي، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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