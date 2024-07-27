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رصدتها الأقمار الصناعية .. شاهد استدارة غريبة لناقلة النفط البريطانية بمواجهة الحرس الثوري

بعدها تم إغلاق أجهزتها

رصدت الأقمار الصناعية، استدارة غريبة على طريقة "U-turn" قامت بها ناقلة النفط البريطانية"ستينا إمبيرو"، في مناورة للهرب من مروحيات الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يتم توجيهها إلى جزيرة قشم، وإغلاق جهاز الراديو على السفينة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشفت بيانات نظام التعريف التلقائي "AIS, or Automatic Identification System"، أن السفينة قبل اعتراضها، كانت فارغة، وتسير في مسارها المقرر بالخليج العربي وهي ترفع العلم البريطاني.

وحسب موقع "TankerTrackers.com" الذي يراقب شحن وتخزين النفط الخام، فإن بيانات وصور الأقمار الصناعية عن تحركات السفينة، كشفت قيامها باستدارة غريبة على طريقة "U-turn"، وهي تحاول الهرب من مروحيات الحرس الثوري، وفي نهاية هذه الاستدارة، دخلت السفينة المياه الإيرانية، وعندما اقتربت من جزر قشم، تم إغلاق نظام التعريف التلقائي "AIS"، وبعدها لم تظهر السفينة على صور الأقمار الصناعية.

قال سمير مدني ، الذي يدير الموقع: تظهر صور الأقمار الصناعية الاستدارة الحادة، كما يمكن مشاهدة سفن الشحن الأخرى التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو واحد من أكثر ممرات السفن ازدحاماً في العالم، خلال الـ 24 ساعة من وقت استيلاء إيران على السفينة، مرت 441 سفينة أخرى عبر المضيق.

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رصدتها الأقمار الصناعية .. شاهد استدارة غريبة لناقلة النفط البريطانية بمواجهة الحرس الثوري
سبق

رصدت الأقمار الصناعية، استدارة غريبة على طريقة "U-turn" قامت بها ناقلة النفط البريطانية"ستينا إمبيرو"، في مناورة للهرب من مروحيات الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يتم توجيهها إلى جزيرة قشم، وإغلاق جهاز الراديو على السفينة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشفت بيانات نظام التعريف التلقائي "AIS, or Automatic Identification System"، أن السفينة قبل اعتراضها، كانت فارغة، وتسير في مسارها المقرر بالخليج العربي وهي ترفع العلم البريطاني.

وحسب موقع "TankerTrackers.com" الذي يراقب شحن وتخزين النفط الخام، فإن بيانات وصور الأقمار الصناعية عن تحركات السفينة، كشفت قيامها باستدارة غريبة على طريقة "U-turn"، وهي تحاول الهرب من مروحيات الحرس الثوري، وفي نهاية هذه الاستدارة، دخلت السفينة المياه الإيرانية، وعندما اقتربت من جزر قشم، تم إغلاق نظام التعريف التلقائي "AIS"، وبعدها لم تظهر السفينة على صور الأقمار الصناعية.

قال سمير مدني ، الذي يدير الموقع: تظهر صور الأقمار الصناعية الاستدارة الحادة، كما يمكن مشاهدة سفن الشحن الأخرى التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو واحد من أكثر ممرات السفن ازدحاماً في العالم، خلال الـ 24 ساعة من وقت استيلاء إيران على السفينة، مرت 441 سفينة أخرى عبر المضيق.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
01:54 PM

رصدتها الأقمار الصناعية .. شاهد استدارة غريبة لناقلة النفط البريطانية بمواجهة الحرس الثوري

بعدها تم إغلاق أجهزتها

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
18,880

رصدت الأقمار الصناعية، استدارة غريبة على طريقة "U-turn" قامت بها ناقلة النفط البريطانية"ستينا إمبيرو"، في مناورة للهرب من مروحيات الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يتم توجيهها إلى جزيرة قشم، وإغلاق جهاز الراديو على السفينة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشفت بيانات نظام التعريف التلقائي "AIS, or Automatic Identification System"، أن السفينة قبل اعتراضها، كانت فارغة، وتسير في مسارها المقرر بالخليج العربي وهي ترفع العلم البريطاني.

وحسب موقع "TankerTrackers.com" الذي يراقب شحن وتخزين النفط الخام، فإن بيانات وصور الأقمار الصناعية عن تحركات السفينة، كشفت قيامها باستدارة غريبة على طريقة "U-turn"، وهي تحاول الهرب من مروحيات الحرس الثوري، وفي نهاية هذه الاستدارة، دخلت السفينة المياه الإيرانية، وعندما اقتربت من جزر قشم، تم إغلاق نظام التعريف التلقائي "AIS"، وبعدها لم تظهر السفينة على صور الأقمار الصناعية.

قال سمير مدني ، الذي يدير الموقع: تظهر صور الأقمار الصناعية الاستدارة الحادة، كما يمكن مشاهدة سفن الشحن الأخرى التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو واحد من أكثر ممرات السفن ازدحاماً في العالم، خلال الـ 24 ساعة من وقت استيلاء إيران على السفينة، مرت 441 سفينة أخرى عبر المضيق.

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