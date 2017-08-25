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أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال

شملت صيانة الشوارع والمسطحات.. لرفع مستوى جودة الحياة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقودًا جديدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق بمناطق متفرّقة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن تكلفة العقود التي تم إبرامها بلغت ٢٥,٤٦٥,٠٢٩ ريالًا، مبينًا أن العقود تضمّنت معالجة مظاهر التشوه البصري بمداخل مكة المكرمة والطرق الرئيسية المؤدية إلى الحرم المكي الشريف لمدة ستة أشهر ميلادية، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطّحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وأشار "الشريف" إلى أن المشاريع التي تم توقيعها تأتي في ظلّ الجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة المقدّسة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما من شأنه خدمة ورفاهية المواطنين والمقيمين، ولرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المظهر العام للشوارع والميادين في مكة المكرمة بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة، لافتًا إلى أنه تم التشديد على المقاولين بضرورة مراعاة الجودة في العمل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الفنية والإنشائية.

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أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقودًا جديدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق بمناطق متفرّقة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن تكلفة العقود التي تم إبرامها بلغت ٢٥,٤٦٥,٠٢٩ ريالًا، مبينًا أن العقود تضمّنت معالجة مظاهر التشوه البصري بمداخل مكة المكرمة والطرق الرئيسية المؤدية إلى الحرم المكي الشريف لمدة ستة أشهر ميلادية، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطّحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وأشار "الشريف" إلى أن المشاريع التي تم توقيعها تأتي في ظلّ الجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة المقدّسة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما من شأنه خدمة ورفاهية المواطنين والمقيمين، ولرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المظهر العام للشوارع والميادين في مكة المكرمة بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة، لافتًا إلى أنه تم التشديد على المقاولين بضرورة مراعاة الجودة في العمل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الفنية والإنشائية.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:04 PM

أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال

شملت صيانة الشوارع والمسطحات.. لرفع مستوى جودة الحياة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقودًا جديدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق بمناطق متفرّقة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن تكلفة العقود التي تم إبرامها بلغت ٢٥,٤٦٥,٠٢٩ ريالًا، مبينًا أن العقود تضمّنت معالجة مظاهر التشوه البصري بمداخل مكة المكرمة والطرق الرئيسية المؤدية إلى الحرم المكي الشريف لمدة ستة أشهر ميلادية، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطّحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وأشار "الشريف" إلى أن المشاريع التي تم توقيعها تأتي في ظلّ الجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة المقدّسة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما من شأنه خدمة ورفاهية المواطنين والمقيمين، ولرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المظهر العام للشوارع والميادين في مكة المكرمة بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة، لافتًا إلى أنه تم التشديد على المقاولين بضرورة مراعاة الجودة في العمل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الفنية والإنشائية.

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